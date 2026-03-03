U Elitu stiglo pismo Hanine majke: Zavladao totalni muk, Nerio sluša i guta knedle (VIDEO)

Dobio podršku dragih ljudi!

Nakon dolaska u Dubiozu, gde se odražava njegova rođendanska proslava, Nerio Ružanji pročitao je čestitke od dragih ljudi.

- Srećan rođendan, Nerio. Poslušaj mene, koji te veoma znam. Moraš svatiti da tvoja porodica vređa tvoju devojku i tvoje dete. Ja ne pričam sa svojom porodicom, jer je toksična, kao i tvoja. Moraš da izabereš između tvoju porodicu ili porodocu koju si sam izabrao. Oni ne prihvataju tvoj izbor. Nisi kriv jer želiš svoju porodicu, a tvoja majka mora da shvati da više nisi dečak. Volim vas puno i izdržite. Poslali smo vam Arijinu sliku, da se Hana i ti setite svaki put koliko ste bogati. Milan Ribica i Lara - glasila je jedna od čestitki.

- Dragi Nerio, bori se za Ariu i Hanu. Veliki pozdrav od vaše podrške - glasila je naredna čestitka.

- Ne daj nikome i ničemu da te poremeti. Kad osetiš onaj ukus krivice ti seti se da si izabrao Hanu, umesto tuđih očekivanja. Imate svoju porodicu. Ne smeš da osećaš grižu savest, jer tvoji to nisu prihvatili. Ti si stao uz svoju porodicu, zbog žene i ćerke moraš da budeš jak. Ljubav je najjači adut. To je razlog da se svakog novog dana jači probudiš. Ariji je potreban tata. Srećan rođendan. Pozdrav za Ivana, Daču i Milenu - glasila je čestitka od Hanine majke Jelene.

- Hvala svima na prelepim čestitkama - rekao je Nerio.

Autor: S.Z.