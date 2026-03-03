Sita se kiti tuđim perjem! Evo ko je organizovao Neriov rođendan u Eliti, Hanina majka gori od besa: Sram te bilo!

Dok u "Eliti" traje proslava rođendana Neria Ružanjija, na društvenim mrežama se vodi rat oko toga ko je organizovao i platio posluženje za njegove cimere iz Bele kuće.

Poznato je da se Nerio javno odrekao Site Ahmić, svoje majke, zbog toga što ga je, kako je sam rekao, terorisala u detinjstvu, ali i kasnije, budući da se protivila njegovoj vezi sa Hanom Duvnjak, koja je ispričala da je svekrva želela "trudnu da je raspori". Rat porodice Ahmić protiv Hane i njene majke Jelene traje godinama, a nova bitka trenutno se vodi oko Neriovog rođendana.

Naime, Hanina majka Jelena bila je prinuđena da reguje povodom navoda na društvenim mrežama da Nerio i njegovi gosti danas uživaju u blagodetima koje je obezbedila mama Sita. Dokazi, ipak, govore drugačije.

Hanina majka objavila je izvod banke, gde se vidi da je novac za ketering dobila od Neriove bake Nade i dede Franja, roditelja njegovog pokojnog oca Borisa.

Takođe, kao dokaz priložila je i čestitku gde jasno piše: "Ketering i torta je od bake i dede za ekipu u "Eliti"

- Sita, lažeš i na današnji dan da si platila ketering, sram te bilo - poručila je Hanina majka.

Autor: D. T.