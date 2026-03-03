Novčani problemi su nastali zbog njegove bolesti: Kristina Spalević o bratu sa cerebralnom paralizom: Počela sam da radim sa 17 godina...

Bivša učesnica "Zadruge" i voditeljka na RED televiziji, Kristina Spalević, u jednoj emisiji, ogolila je totalno svoj život, progovorivši o temama o kojima do sada nije pričala.

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" i supruga Kristijana Golubovića, Kristina Spalević retko kada priča o teškom detinjstsvu koje je imala. Porodičnu harmoniju poljuljala je dijagnoza koju je dobio njen brat, cerebralna paraliza.

Kristina je prvi put o borbi koju su vodili kao porodica progovorila pre pet godina, kada ju je u rijalitiju Zadruga, Janjuš pitao kako joj je brat.

- Pa, doktori su ga uništili, imao je upalu... To je bila teška borba, on je u Veterniku, posećujemo ga. A posle sam dobila i još dva brata, od deset i trinaest godina - odgovorila je Kristina tada.

- Počela sam rano da radim da pripomognem izdržavanju porodice pošto su mi braća mlađa od mene. Počela sam da radim sa 17 godina, još sam išla u školu. Ne mogu da kažem da sam bila jedini učesnik u tome. Otac i majka su mi sposobni. Svi ti finansijski problemi koji su postojali bili su posledica lečenja mog brata koji ima cerebralnu paralizu- rekla je ona.

Kristina je dodala da je između nje i bolesnog brata razlika samo tri godine, te da u detinjstvu, kada mu je pomoć bila najpotrebnija, nije mogla mnogo da učestvuje.

Međutim, čim je stasala, preuzela je deo tereta na sebe. Kako bi pomogla svojim poštenim roditeljima, sa samo 17 godina počela je da radi promocije jogurta i mleka po prodavnicama. Svojoj porodici je bila i ostala ogroman oslonac u ovim teškim životnim iskušenjima.

Autor: Nikola Žugić