JEDNA ZA ZABAVU, DRUGA ZA DRUŽENJE! Filip PONOVO ponizio svoje utorak devojke! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Luka Vujović je postavio Nenadu Macanoviću Bebici.

- Kada bi Teodora rekla da želi sa tobom da raskine sa tobom i da joj se dopada Filip, da li bi napravio haos, ili bi je pustio da bude sa njim srećna? - upitao je Luka.

- Ja sam taj koji njoj veruje. Jedino je pitanje da li bi ona rekla tako nešto, ali nije rekla. Pustio bih je kada bi želela da ima nekog drugog. Na njene odgovore i odluke ne mogu da utičem. Hana je rekla da joj smeta kada si u dobrom odnosu sa Aneli, da li misliš da ćeš se jednogt dana kajati jer si sa porodicom bio loš zbog nje? - kazao je Bebica.

- Nikada ona menui nije branila da ja budem dobar sa Aneli, to je jedina istina. Sale, kako ti gledaš na Sari sada? - upitao je Nerio.

- Ona je meni slatka i simpatična, e sad. Malo se ja našalim sa njom. Filipe, odabreri po jednu devojku ovde za ljubav, jednu za zavavu i jednu za druženje? - upitao je Filip.

- Za zabavu i druženje su Maja i Vanja. Vanja, šta se dešava sa Janjušem i tobom? - upitao je Filip.

- Super nam je. Družimo se Dušica, on i ja - kazala je Vanja.

Autor: S.Z.