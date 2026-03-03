ZAHVATIO JE SVAKI MIŠIĆ, KOST, GLAVU: Kija Kockar objavom s ONKOLOGIJE zabrinula fanove (FOTO)

Pobednica Zadruge fotografijom šokirala sve!

Kija je objavila fotografiju na kojoj se jasno vidi da se nalazi na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije bez ikakvog dodatnog objašnjenja.

Da podsetimo, ona je 2018. godine već vodila borbu sa opakom bolešću.

Kristina je navela da je čim joj je lekar saopštio da ima tri tumora pozvala bivšeg muža Slobodana Radanovića i priznala je da, posle saznanja da je njeno zdravstveno stanje ugroženo, nije mogla da dođe sebi, te da joj je bilo teško da poveruje da ju je posle svega i to zadesilo.

Ono što je zanimljivo je činjenica da je Kija odmah pozvala bivšeg supruga Slobu Radanovića koji je celih 5 dana proveo pored nje.

- Danas sam bila na redovnoj kontroli kod mog hirurga Igora Spurnića na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, koji me je uspešno operisao 2018. godine, kada su mi otkriveni tumori na dojkama. Jedan tumor je tada operisan, dok su ostali ostali pod redovnim nadzorom, jer su benigni i mali. Od tada redovno idem na kontrole i kod njega i kod doktorke Zorke Damjanović, jer svoje zdravlje shvatam veoma ozbiljno.

- Pored toga, imam predispoziciju za dijabetes, odnosno stanje predijabetesa koje držim pod kontrolom zdravom ishranom, bez stresa i redovnim pregledima. U mojoj porodici postoji istorija dijabetesa i zato dodatno vodim računa o sebi.

- Terapija jeste dala dobre medicinske rezultate, ali je šok bio veći kada sam saznala da važan lek, koji je trebalo da bude uključen u ceo proces, nije dat. Mislim da sam u svojoj 36. godini prvi put osetila emociju čistog besa. Vreme ne mogu da vratim.

Autor: Pink.rs