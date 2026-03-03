DUBOK DEKOLTE, A NA BOKOVIMA PROREZI, SVE GORI OD SEK*EPILA: Jelena Radanović u kupaćem pokazala raskošne OBLINE, ovako uživa pred povratak u Srbiju (FOTO)

Evo kako se bračni par provodi na egzotičnoj destinaciji

Supruga Srpskog pevača Slobe Radanovića nalazi se na Maldivima gde provodi kvalitetno vreme.

Iako se letovi ka našoj državi masovno otkazuju, bračni par se oglasio porukom kako su uspeli da rezervišu let i vrate se u Srbiju.

Jelena je sa odmora objavila fotografiju u kupaćem kostimu i zapalila društvene mreže.

Iako se može primetiti da Jelena nema ni trunke šminke na sebi, to nije uopšte uticalo na to da izgleda manje privlačno.

Podsetimo, jedna od ličnosti zarobljenih na egzotičnoj destinaciji je Luna Djogani. Njoj je sa druge strane, let otkazan i neizvesno je kada će se vratiti u Srbiju.

- Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cele situacije jer smo zaglavljeni ovde, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vreme - napisala je Luna.

Podsetimo, Marko je nedavno priredio ovo putovanje kao iznenađenje, a Lunu je u vili na plaži na krevetu sačekala romantična poruka: Oko, srećan rođendan. Marko.

Autor: Pink.rs