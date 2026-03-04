Šuškalo se da joj preti zatvor u UAE, a evo kako se provodi: Bivša zadrugarka objavila obnažene fotke iz luks hotela, pa poručila: Vreme za... (FOTO)

Bivša zadrugarka i influenserka Anja Todorović našla se u žiži intresovanja, nakon što je u medije dospela informacija o tome da influenserki preti zatvor, što je ona za naš portal demantovala, a sada je otkrila i kako se provodi u UAE, tačnije u Dubaiju!

Anja je, naime, na svom Instagram profilu i na svojim društvenim mrežama, na koje redovno objavljuje detalje iz svog privatnog života, podelila atmosferu u Dubaiju koji je pogođen ratom Amerike i Izraela. Influenserka je prvo pokazala luksuz u kom uživa kraj bazena.

Nakon toga, Anja je objavila i fotografiju iz kreveta, gde je pokazala kako jede picu i uživa, te je ovim još jednom pokazala kakva je trenutno atmosfera u UAE, kao i da nije tačna informacija da joj preti zatvor zbog objava na mrežama.

- Vreme za večeru - napisala je Anja uz fotografiju.

"Pod stresom sam, čekam dalje instrukcije"

Podsetimo, mediji su bili preplavljeni informacijama da Anji, našoj influenserki, preti zatvor. Naime, kako se navodilo, pretila joj je zatvorska kazna jer je navodno prekršila tamošnje zakone. Na mrežama se spekuliše da sadržaj koji je objavila mogao doprineti širenju panike među stanovništvom Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je prema tamošnjem zakonu ozbiljno kažnjivo delo. U pitanju je Federalni dekret - zakon br. 34 iz 2021. godine o borbi protiv glasina i sajber kriminala (UAE Cybercrime Law).

Ovim povodom se za naš protal oglasila i sama Anja koja je demantovala ove spekulacije.

- Bože sačuvaj, ništa mi nije uklonjeno! Nije u redu da se pišu takve stvari, da se pominje zatvor bespotrebno, Ovde sam pod stresom, još ove dezinformacije, sačuvaj Bože! Stračno čime se bave i kako izmišljaju. Ništa mi nije uklonjeno, niti mi preti zatvorska kazna, ni ništa - rekla je Anja za Pink.rs i dodala:

Vraćam se u Srbiju, nadam se, uskoro. Na bezbednom sam, poslednja dva dana je dosta mirnije i ljudi normalno funkcionišu. Pratimo i mi vesti i čekamo dalje instrukcije.

Autor: Nikola Žugić