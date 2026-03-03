Ove fotografije bi razorile Mikija Dudića?! Javno blati vezu svog polubrata i Ene Čolić, ali kad bi ovo video, POZELENEO BI OD MUKE (FOTO)

Prethodnih nekoliko nedelja, jedna od glavnih tema u "Eliti 9" jeste blaćenje Mikija Dudića veze njegovog polubrata Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, što neretko i radi u razgovoru sa učesnicima, a sada su Ena i Peja objavili na mrežama nove fotografije za koje korisnici društvenih mreža misle da bi razorile Mikija Dudića kada bi ih video!

Ena i Peja su danas, naime, objavili niz fotografija na društvenim mrežama, gde su prikazali kako su proveli svoj dan. Pored sunčanog dana i potpunog uživanja, njih dvoje su zajedno pozirali nasmejani, s obzirom na to da su bili jedni od najosporavanijih parova u "Eliti 8", što se kasnije ispostavilo kao pogrešno, jer su opstali, te su tako i dan-danas zajedno.

Korisnici društvenih mreža došli su do zaključka komentarišući ove fotografije da, koliko god da je Miki Jovanov polubrat, da bi pozeleneo kada bi ugledao da je Peja srećan u odnosu sa Enom, te i da ne skida osmeh sa lica, a da li je to zaista tako, ostaje nam da ispratimo.

"SEBI SAM KUPILA NOVI STAN, ENI I PEJI OSTAVLJAM OVAJ"

Naša pevačica Zlata Petrović, Mikijeva majka, nedavno je izjavila da će stan u kom trenutno živi pokloniti Eni i Peji, a da če se ona preseliti u novi, koji je pazarila. Ova izjava digla je ogromnu prašinu, ali i izrevoltirala njenog starijeg sina, Mikija.

- Bila sam u stanu kod Ene i Peje, kako da ne, tako su oni odlučili. Ja bih što pre volela da odluče nešto ozbiljnije i da dođu, jer ja više ne mogu da budem u velikom prostoru. Ja sam sebi kupila stančić, pre tri godine, koji ima 35 kvadrata. Ovde je jako veliki prostor za mene, a za porodicu je super, kako Bog kaže. Jedva čekam da dođu unučić i da oni dođu u svoj stan, a ja da idem u 35 kvadrata, to obrišeš čas posla, imam terasicu. Milina - rekla je pevačica.

Miki je, s druge strane, čuvši da je ovo Zlata izjavila, izrevoltiran popljuvao vezu Ene i svog polubrata, ne štedeći reči na njen račun, čudivši se da je to Zlata uopšte odlučila.

- Nisam je upoznao, imao sam susret sa takvim devojkama. Ona je temperamentna, uvek vuče na svoju korist i dobija na svoju borbenost, ali u poređenju sa mojim bratom zapitao sam se da li će biti dobar spoj. Zbog onoga što je izgovarala mom bratu stvorio sam lošu sliku, bavila se noćnim poslovima... To nije loše borila se da zaradi i omogući za bolji život. Ona se hvalila kako uvek ima glavni separe, zna ekipe, magupe i na osnovu tog ponašanja poistovetio sam sa nekim tipom devojke koju sam upoznao kroz život jer se bavim muzikom i dosta sam profila upoznao. Verujem da je njima lepo, čuo sam da se lepo slažu, ali... Ja ne mogu da budem licemeran i kažem da sam srećan, ali nikoga ne mogu da osuđujem. Analizirajući neke stvari imam dozu opreza da mu ukažem kao stariji brat jer sam imao pogrešne poteze - rekao je Miki, pa je dodao:

- Pa ona ništa nije zvanično... Koji normalan mozak prihvatio posle svih dešavanja i tek tako pobrisao to? Moja majka je bila vređana na najstrašniji način. Ja ne mogu da cenim to i da gledam kao njen plus, samo mogu da gledam šta može njemu da se desi kad njoj ne bude po volji. Možda su se neke stvari promenile, bio sam i ja problematičan. Ne mogu da imam savršeno mišljenje. Ja mu se ovako javno obraćam, možda ne treba, ali bitno mi je da je on obavešten šta ja mislim i da zna... On oseća ljubavni odnos sa njom, povezanost i strast, ali treba neko hladnije glave da mu kaže ko ga najviše voli na svetu - govorio je Miki.

Autor: pink.rs