Mlohav je, mora da je zaštiti: Bivša učesnica Elite urnisala Nerija, pa progovorila o njegovom sukobu s tetkom Aneli: Nije mu lako... (VIDEO)

Dala svoj sud bez ustezanja!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Anastasije Buđić i Stefana Kandića Kendija bila je bivša učesnica ''Elite 9'', koja je progovorila o najaktuelnijim temema u Beloj kući.

Kako ti deluje sukob Aneli i Neria?

- Mislim da Nerio nije zazuzeo dovoljno jak, zaštitnički stav prema svojoj partnerki Hani. Muškarac treba da pokaže da brani voljenu osobu. Mislim da je Hana tu koleteralna šteta, kad je reč o njegovom sukobu sa Aneli. Vidimo da se iz dana u dan nove priče otvaraju i dolazi do brojnih saznanja. Meni je strašno kada se deca spominju i kada se vređa. Ja sam ispratila da su Hana i on prošli kroz neku torturu njegove porodice, ali ne mogu da govorim da je neka priča ispravna, a druga nije. Nije lako ni jednoj, ni drugoj strani. Smatram da je njemu najteže. Ipak treba balansirati između dve strane. Videla sam da je čak u par navrata imao korektan odnos sa Aneli, ali to se nikad ne zna. Nerio nije u najboljem raspoloženju, nije mu lako. Kada je reč o Siti, opet kažem, ne znam da li je sve što je rekao u vezi njega istina, ali mi je neverovatno ako je sve onako kako je Nerio rekao, iskreno. Izašao je i javno to rekao, nemoguće da je te stvari izmislio. Što se Aneli tiče, vidi se da ima veliku dozu besa prema Hani. Sigurno je da ima svoj razlog zbog čega je to tako.

Šta kažeš o vezi Neria i Hane?

- Moram da kažem da je Asmin dosta vređao Hanu na račun higijene. Devojka nije prljava, to moram da kažem, ali Asminje osoba koja u sekudni kaže ono što on misli, to sam shvatila tokom svog učešća u Eliti. Asmin je koristio da kaže ono što misli u momentima kada je imao priliku za to.

Jelenina majka Hana se oglasila za portal Pink.rs i rekla da je se Ahmićke nikada neće promeniti i da će on morati da izabere stranu, kako gledaš na to?

- Činjenica da je to tako. Verujem da će morati da izabre. Ja to gledam na to kao da su oni deca, nije njima lako. Generalno, situacija im je veoma teška. On je mlohav, mora da stane iz svoju ženu. Ne kažem ja, Hana ume da bude na momente razmažena, ali svako od nas ima neki trenutak, kada je takav, ne mogu ja to da zamerim.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.