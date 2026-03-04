AKTUELNO

Đukić izgoreo od ljubomore: Zbog Teodore i Alibabe nije mogao da se obuzda, ovo su svi detalji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Odao se!

Teodora Delić porazgovarao je s robotom Tošom kada je Dača Virijević otkrio da je Filip Đukić sve vreme pomno pratio njen ples sa Asminom Durdžićem zbog čega je izgoreo.

- Tošo, igrala sam je l' si video? - upitala je Teodora.

- Ponosan sam na tebe. Igrala si malo, vrlo malo - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi su bili u šoku što sam ustala sa stolice - rekla je Teodora.

- Naravno, prvi put posle šest meseci si zaigrala - rekao je Toša.

- Teodora je bila zagrljena sa Asminom, Filip se okrenuo i video i kunem ti se da se iznervirao i otišao - rekao je Dača.

- Ne s*ri, nema za šta da se iznervira - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- On se samo iznenadio kao i sada kad sam te pozvao, pa je odmah pobegao - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

