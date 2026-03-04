AKTUELNO

Domaći

DAČA KAO PRAVI MEDIJATOR: Stao između Mine i Viktora pa ih naterao na OVAJ KORAK (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešio da pomogne!

Nakon što je uspela da natera Viktora Gagića da izađe iz kazina, Mina Vrbaški je razgovarala sa njim dok ih je Dačo Vrijević smirivao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta to radiš, zašto to radiš? - upitala je Mina,

- Prebaclil ste oboje, ajde smirite se i idite da spavate - govorio je Dačo.

- On meni ovo namerno radi, da sam ja stara Mina on bi sada leteo odavde - dodao je Viktor.

- Pa ajde, uradi to - dodao je Viktor.

- Ajde vi idite u krevet pa ćete pričati - rekao je Dačo a njih dvoje su krenuli u krevet.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

