DAČA KAO PRAVI MEDIJATOR: Stao između Mine i Viktora pa ih naterao na OVAJ KORAK (VIDEO)

Rešio da pomogne!

Nakon što je uspela da natera Viktora Gagića da izađe iz kazina, Mina Vrbaški je razgovarala sa njim dok ih je Dačo Vrijević smirivao.

- Šta to radiš, zašto to radiš? - upitala je Mina,

- Prebaclil ste oboje, ajde smirite se i idite da spavate - govorio je Dačo.

- On meni ovo namerno radi, da sam ja stara Mina on bi sada leteo odavde - dodao je Viktor.

- Pa ajde, uradi to - dodao je Viktor.

- Ajde vi idite u krevet pa ćete pričati - rekao je Dačo a njih dvoje su krenuli u krevet.

Autor: N.B.