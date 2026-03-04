BUDALETINO SKLONI SE: Asmin nakon flertovanja sa Sarom doleteo do Maje da se opravda, ona ga oduvala jednom rečenicom (VIDEO)

Dosta joj je!
Dača Virijević je došao u spavaću sobu kod Maje Marinković kako bi je nagovorio da ide u izolaciju da bude sa Asminom Durdžićem.
- Neću da me spavam tamo, da mi dođe pijana budala da me smara - govorila je Maja.
- Majo nisam se ljubio ni sa kim - rekoa je Asmin kada je došao u sobu.
- Ne zanima me, radi šta hoćeš budaletino jedna - govorila je Maja.
- Ovaj mali i ti pravite mene priče, vi što ne govorite istinu, ko vas je*e - rekao je Asmin.
- Odjebi od mene, nemoj da me pratiš, mrš - govorila je Maja.
Autor: N.B.