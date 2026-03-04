AKTUELNO

Zadruga

Šokirana prizorom: Bogija saznala da se Đukić i Todićka ljube, pa se bacila na špijuniranje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Izdala je drugarica!

Tanja Stijelja Boginja saznala je da su se Filip Đukić i Sandra Todić poljubili, te se šokirala i otišla zajedno s Dačom Virijevićem da ih špijunira iza zida.

pročitajte još

Ti misliš da sam ja degenerik? Teodora više očima ne može da gleda Bebicu, napljuvala ga zbog gluposti! (VIDEO)

- Sad smo videli našim očima da se ljube Todićka i Đukić - rekla je Boginja.

- Sad ću da vidim - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' moguće brate? Sandra Todić - rekla je Boginja.

- Znaš kakva žvaka je pala sad na moje oči - rekao je Luka.

pročitajte još

Ti misliš da sam ja degenerik? Teodora više očima ne može da gleda Bebicu, napljuvala ga zbog gluposti! (VIDEO)

- Drugarica te prodala za pivo - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prodala - rekla je Boginja.

pročitajte još

Već mu nije dobro: Teodora saopštila Bebici novosti, ovo mu se nikako ne sviđa! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Tako, samo mi vi budite dobri: Đukić i Bebica samo što se ne izljube, Teodora ostala šokirana prizorom! (VIDEO)

Zadruga

Đedović ne krije bes i razočaranje: Poverio se Anđeli da ga je ova takmičarka dotukla, ubeđen da ovo nije zaslužio od nje! (VIDEO)

Zadruga

Šta se desilo sa tobom i mojim sinom Lazarom? Kačavenda ostala ŠOKIRANA kad je saznala da se Jovana pevačica čula sa njenim naslednikom! (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Aneli i Slađa u brutalnom sukobu, Ahmićeva se slomila i prolila reku suza! (VIDEO)

Zadruga

Nije mogla da veruje! Aneli saznala da Luka i Anita prostiru veš u hotelu, ostala šokirana (VIDEO)

Zadruga

Zvala sam da je drugari... Ana Spasojević ponovo obrukana, bančenje sa Matorom joj se obilo o glavu! (VIDEO)