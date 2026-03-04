Šokirana prizorom: Bogija saznala da se Đukić i Todićka ljube, pa se bacila na špijuniranje! (VIDEO)

Izdala je drugarica!

Tanja Stijelja Boginja saznala je da su se Filip Đukić i Sandra Todić poljubili, te se šokirala i otišla zajedno s Dačom Virijevićem da ih špijunira iza zida.

- Sad smo videli našim očima da se ljube Todićka i Đukić - rekla je Boginja.

- Sad ću da vidim - rekao je Luka.

- Je l' moguće brate? Sandra Todić - rekla je Boginja.

- Znaš kakva žvaka je pala sad na moje oči - rekao je Luka.

- Drugarica te prodala za pivo - rekao je Dača.

- Prodala - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić