Šokirana prizorom: Bogija saznala da se Đukić i Todićka ljube, pa se bacila na špijuniranje! (VIDEO)

Izdala je drugarica!
Tanja Stijelja Boginja saznala je da su se Filip Đukić i Sandra Todić poljubili, te se šokirala i otišla zajedno s Dačom Virijevićem da ih špijunira iza zida.
- Sad smo videli našim očima da se ljube Todićka i Đukić - rekla je Boginja.
- Sad ću da vidim - rekao je Luka.
- Je l' moguće brate? Sandra Todić - rekla je Boginja.
- Znaš kakva žvaka je pala sad na moje oči - rekao je Luka.
- Drugarica te prodala za pivo - rekao je Dača.
- Prodala - rekla je Boginja.
Autor: N.Panić