OPŠTI HAOS: Bora zaratio sa kim je stigao, zapenio na Sandru, pa udario na Neria, Hanu i njihovu porodicu (VIDEO)

Šok!

Bora Santana prethodne noći sebi je dao malo više oduška, tačnije preterao je sa alkoholom, te je u ranim jutarnjim satima ušao u sukob sa poila ukućana.

Naime, on se prvo posvađao sa Sandrom Todić da bi nakon toga krenuo da vređa Neria i Hanu koji su ga zamolili da bude malo tiši.

- Je*em li vam i oca i majku i porodicu i dete, sve vam je*em - vikao je Bora, pa je krenuo da gađa Sandru i Hanu.

- Stoko jedna, ne diraj mi dete - govorila je Hana.

Obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti kako bi sklonilo Boru da ne dođe do većeg sukoba, a on je u jednom momentu napao Neria.

