AKTUELNO

Domaći

OPŠTI HAOS: Bora zaratio sa kim je stigao, zapenio na Sandru, pa udario na Neria, Hanu i njihovu porodicu (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Bora Santana prethodne noći sebi je dao malo više oduška, tačnije preterao je sa alkoholom, te je u ranim jutarnjim satima ušao u sukob sa poila ukućana.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, on se prvo posvađao sa Sandrom Todić da bi nakon toga krenuo da vređa Neria i Hanu koji su ga zamolili da bude malo tiši.

- Je*em li vam i oca i majku i porodicu i dete, sve vam je*em - vikao je Bora, pa je krenuo da gađa Sandru i Hanu.

- Stoko jedna, ne diraj mi dete - govorila je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti kako bi sklonilo Boru da ne dođe do većeg sukoba, a on je u jednom momentu napao Neria.

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Opšti haos za stolom! Korda zapenio na Aneli, pa udario na nju i Alibabu: Možete samo da me... (VIDEO)

Zadruga

Novi preokret: Alibaba počeo da brani i ostale Ahmiće, pokušao da ućutka Neria i Hanu tokom sukoba sa Aneli! -Nastao HAOS (VIDEO)

Domaći

NE PRESTAJE DA BESNI: Aneli ponovo proziva Neria i Hanu, Janjuš joj skreće pažnju (VIDEO)

Domaći

LJUBOMORAN I NA VAZDUH! Bebica saznao da su Teodora i Đukić bili na masaži, pa zapenio: KO TE JE MASIRAO?! (VIDEO)

Domaći

Pljušte prozivke: Uroš oplepo po Sanji i Marku, udario na njihovu vezu pa Grujićevu podsetio na akciju sa Filipom Carem (VIDEO)

Zadruga

Opšti haos u dvorištu! Takmičari Elite 9 pokušavaju da osveste Neria, osudili ga jer ne brani Hanu od napada (VIDEO)