ŽURKA KAKVA SE NE PAMTI! Viktor i Mina od ljubavi do raskida, Asmin zaveo Saru pa se pravdao Maji, dok je zbog Bore Santane obezbeđenje imalo pune ruke posla (VIDEO)

Ovo niste smeli da propustite!

Prethodne noći u Eliti održana je spektakularna žurka na kojoj su pevali fantastični Goga Gačić i Srećko Krečar, a atmosferu za ovaj pevački duo podigao je Di džej Deni svojim neverovatnim miskevima.

Takmičari nisu krili oduševiljenje kada su Goga i Srećko zapevali, te su sve vreme pevali sa njima u glas.

Tokom žurke Asmin je uglavnom bio kod šanka, kada je Maja Marinković prišla kako bi uzela piće za sebe, a u tom momentu je Durdžić odmerio pozadinu Marinkovićeve.

Sandra Todić imala je plan da spoji Anđela Rankovića i Tanju Stijelju Boginju, ali njima to po svemu sudeći nije smetalo, te su uživali u flertu.

Aneli Ahmić nije mogla da ostane imuna i ne pecne Anđela Rankovića za druženje Maje Marinković, a on je na provokaciju odgovorio osmehom.

Nakon toga su se Aneli i Bora Santana opustili i svima pokazali kako oni mogu da se provedu.

U jednom momentu Marko Janjušević Janjuš počeo je da se dogovara sa Vanjom Živić oko njihovog viđenja napolju, a ona je po svemu sudeći pristala da se vidi s njim.

Teodora Delić u jednom momentu se tokom žurke odvojila od Nenada MAcanovića Bebice te je igrala sa Dačom Virijevićem , a Asmin Durdžić je iskoristio priliku da joj priđe.

Tokom noći, Dragana Stojančević porazgovarala je sa robotom Tošom o Bori Santani, kada je rešila da progovori dokazima protiv njega. Naime, ona je našla spisak koji je pisala Anastasija Brčić protiv svog bivšeg dečka.

Tošo, moraš da čuješ spisak koji je Anastasija pisala o Bori. Imaju dobre i loše stvari, a ovo su loše: Pljuvao me, vređao me, vređao mi prijatelje, ima stomak kao trudnica, blam veka veza s njim, uništavanje stvari, ne brani me u raspravama, psovanje roditelja - govorila je Dragana

Mina Vrbaški priznala je robotu Toši da je ipak imala srce koje je Anita Stanojlović pokazala u petak, prilikom čega se izvinila i svom dečku Viktoru Gagiću jer mu to nije rekla.

Milan Zlatanović Cimi i Sara Stojanović su u toku jučerašnjeg dana osmislili svoju koreografiju koju su izveli Toši.

Robot Toša prethodne noći je izennadio takmičare ''Elite 9''pa se pojavio na žurki u kazinu, zbog čega su svi bili šokirani.

Uroš Stanić doživeo je pomračenje zbog ljubomore. Naime, njemu je zasmetalo jer je Bora Santana grlio Aneli Ahmić te su se njih dvoje sukobili i šamarali.

Usledio je sukob Mine Vrbaški i Viktora Gagića te je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti. Njih dvoje je sve vreme smirivao Dačo Virijević, te su na kraju otuiišli u krewvet.

Aneli Ahmić je u toku noći izvela poseban ples za robota Tošu koji ga je oduševio.

U jednom momentu su takmičari ostali u šoku kada su Kuka I Asmin naručili pesmu i zagrljeni je otpevali.

Asmin Durdžić rešio je tokom noći da pronađe sebi zanimaciju, te je u jednom momentu krenuo da koketira sa Sarom Stojanović. Naime, on je Saru u dvorištu Elite zavodio, na šta ona njije ostala imuna.

Dača Virijević otkrio je tokom noći Maji da je Asmin koketirao sa Sarom i da je je umalo došlo do poljupca, a kada je to saznao Asmin je pokušao da se opravda kod Maje ali nju to nije zanimlo.

Maja Marinković saznala je da je Bora Santana nameravao da pomiri nju i Aneli Ahmić, zbog čega je poludela kao nikad do sad.

Filip Đukić rešio je da mu nova utorak devojka bude Sandra Todić, te je ulazio u priču sa njom, pa su se osamili u rehabilitacdiji, ali ih je prekinuo Miki Duduć.

Bora Santana prethodne noći sebi je dao malo više oduška, tačnije preterao je sa alkoholom, te je u ranim jutarnjim satima ušao u sukob sa poila ukućana. Naime, on se najpre sukobio sa Sandrom Todić da bi se nakon toga sukobio sa Neriom i Hanom.

Autor: N.B.