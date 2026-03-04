Anitina PR služba radi punom parom! Tamara hitno reagovala na Mićine tvrdnje da se nije čuo sa pobednicom Elite 7: Godine su čudo... (FOTO)

Tokom ovonedeljnog "Pretresa nedelje", izbio je žestok sukob između Luke Vujovića i rijaliti veterana Lepog Miće, te je tako Mića u sve upleo i njegovu devojku Anitu Stanojlović. Kako su ušli u svađu, Mića je tvrdio da se u spoljnom svetu nije čuo sa pobednicom "Elite 7", ali Tamara Radoman, Anitina drugarica i PR rešila je da uputi demantij na ove njegove tvrdnje!

Kako je Mića istakao, Anita je lažov, a kao jednu od laži koje je izrekla naveo je to da se on i ona nisu čuli u spoljnom svetu po završetku "Elite 8", kao i da je on nije zvao, iako je u istoj sezoni tvrdio da su u veoma dobrim odnosima, a poznato je da je za crnim stolom branio Stanojlovićevu od "napada" tadašnjih cimera u sezoni u kojoj je Anita pobedila.

Na ove njegove tvrdnje Tamara Radoman, Anitin PR i drugarica, rešila je da odmah reaguje, pa je tako objavila na Instagramu skrinšot koji dokazuje totalno suprotno. Naime, jasno se može videti da se Anita čula sa Mićom 26.07.2025. godine, a potom je imala propušten poziv sutradan, 27. jula, a onda su se čuli i 31. jula prošle godine.

"Lažeš Anita, lažovu"

Podsetimo, tokom "Pretresa", Mića je žestoko zaratio sa Lukom i Anitom, a tom prilikom je Vujović otkrio da se njegova devojka čula sa Mićom i da nije, kako je rekao, zaslužila da je vređa ove sezone, što je Mića oštro demantovao.

- Anita se čula sa njim napolju, nije zaslužila da je vređa ove sezone, kao što je vređa i ponižava - rekao je Vujović.

- Jesmo, videli smo se i čuli smo se. Zvao si me, sedela sam sa Boškićem - ubacila se Anita.

- Lažeš Anita, nismo se čuli, lažovu - ponavljao je Mića.

Autor: Nikola Žugić