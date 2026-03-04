JADI I BEDA: Grofica hitno reagovala nakon što su Luka i Asmin prozivali Aneli preko pesme, evo šta im je poručila

Ne štedi nikoga!

Tokom prošle noći i spekatakularne žurke, Luka Vujović i Asmin Durdžić si naručili pesmu od Di Džeja Denija "Ne slušaj majko"; a tom prilikom su se popeli na šank i zagljeni pevali pesmu pokušavajući da isprovociraju Aneli Ahmić.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Anelinom majkom Jasnom kako bi nam dala svoj sud o druženju Luke i Asmina:

- Oni mogu biti srećni jedino u pesmu. Suđeno im je da budu jad i beda, tako da im ništa drugo nije preostalo sem pesme, i da crkavaju dok gledaju u moju Aneli. U Sarajevu su postojale dve zgrade, dobile ime po dva lika iz filma, Momo i Uzeir, e Asmin i Luka su kao njih dvojica, koji su samo sedeli i jeli go*na o drugima. - poručila je Grofica.

Autor: N.B.