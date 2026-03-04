Animir dama i ortodoksni lažov: Tamara Radoman nikad žešće udarila po Mini Vrbaški, afera 'srce' usijala mreže (FOTO)

AKTUELNO

Afera "srce" u koju je upletena Mina Vrbaški, a koju je pred milionima gledalaca raskrinkala Anita Stanojlović, drma danima unazad Belu kuću, a kako je ovo dodatno produbilo sukob Anite i Mine, oglasila se na Instagramu i Anitina drugarica i PR, Tamara Radoman, koja nije štedela reči na Minin račun!

Podsetimo, Anita je tokom emisije "Pitanja novinara" ponovo sinoć ukazala na to kako Mina svom dečku Viktoru Gagiću radi iza leđa, te je u emisiju donela Minin stari privezak za bubicu koju je, prema njenoj priči, skinula kada je na poklon dobila nove priveske. Anita je pokazala privezak u kameru, a Mina je demantovala Anitu, istakavši da taj privezak nije njen, te da ga nikada nije nosila.

Sada, kako je ovo produbilo sukob Mine i Anite, te tako pljušte žestoke optužbe, ali i isplivava sav prljav veš, Tamara Radoman, Anitina drugarica i PR, oglasila se na Instagram storiju na Anitinom profilu, te je tako žestoko udarila po Mini.

- Pretrpali ste mi inboks snimcima dotične animir dame koja širi laži i izmišljotine na račun Anitinog imena i spominje izmišljeno obezbedjenje, kako bi oprala sebe od sopstvenih laži. Zaista ne bih pridavala previše značaja devojci koja je ortodoksni manipulator i lažov, i osobi koja se kune u sveto i laže, već i sama njena profesija iz prošlosti govori dovoljno o njoj. Sve o čemu je danas pričala dokazaće u ustanovama u kojima se odgovara za sve ove izrečene laži - napisala je Tamara na Instagram storiju.

