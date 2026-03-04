BIĆE TRUDNOĆA I VERIDBA: Anđelo progovorio o Aniti i Luki, priznao kako ih vidi za par meseci, pa otkrio da li Bebica i Teodora imaju budućnost (VIDEO)

Anđelo Ranković je stigao u Rajski vrt gde je sa Drvetom Mudrosti porazgovarao o aktuelnim dešvanjima u Eliti.

- Ja sam okej, družim se sa ljudima sa kojima mi je prijatno, gledam da provodim vreme sa ljudima koji me ne umaraju. - rekao je Anđelo pa je otkrio da li mu je neka tema zanimljiva:

- Iskreno nemam prioritet, gledam sve teme, i sve ih analiziram - rekao je Ranković.

- Kako komentarišeš odnos Anite i Luke? - upitalo je Drvo.

- Ja sam od samog starta rekao da je taj odnos puno nepoverenja, pun nepoštovanja, a oboje su ušli u taj odnos iz inata, on zbog Aneli, ona zbog Aneli i Filipa, sebe sam isključio iz toga, jer mene nije iskreno volela. Oboje imaju rijaliti momenat, a pored toga oni se stalno svađaju, meni ta veza, čudna, tu nema ljubavi, ali nek im je srećno i nek uživaju. Moram da kažem da Luka sve više hoće mene da provuče, ali mu ja neću ćutati iako želim da potraju, a biće tu trudnoća i veridba - rekao je Anđelo.

- Kako gledaš na celu situaciju između Maje i Aneli - upitalo je Drvo.

- Njih dve posle svega ne mogu da budu prijateljice, kume, najbolje drugarice, ali mislim da su mogle da se druže i iskreno mnogo je lepša slika toga. Moram da kažem da je meni krivo, jer ih ja obe gotivim. Moram da dodam da ni Maja ni Aneli nisu imale stav i karakter nikada, počev od Uroša kojem su praštale pa se svađale, i tako u krug. ISkreno mislim da će opet spustiti loptu njih dve, i moram da kažem da nisam stao ni na čiju stranu, smatram da Aneli ne mora da potencira neke stvari u sukonima i zato je došlo do svega ovoga. Nisam stao ni na čiju stranu. - rekao je Anđelo.

- Ako bi morao da staviš jednu isored druge, koja bi bila? - upitalo je Drvo.

- Ne bih mogao to, ja sam i na nominaciji rekao danas je Maja, a sutra će biti Aneli, iskreno. - rekao je Anđelo pa se osvrnuo na Teodoru i Bebicu:

- Sve što sam rekao, ja nisam ona lik koji bi hteo da ih razdviji, već onaj koji će im dati savete za dalje. Smatram da treba da je pusti da živi da igra i da se provodi, kao što treba i on da se povede. Moram da kažem da smatram da oni moraju da supste loptu da bi bilo sve okej - rekao je on.

Autor: N.B.