Sve priznao! Asmin progovorio o emocijama prema Maji, otkrio u kakvom će odnosu biti sa Aneli, pa rešio da raskrinka Janjuša i Kačavendu: On bi nju... (VIDEO)

Neočekivano!

Asmin Durdžić je naredni razgovarao sa Drvetom Mudosti o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić i njihovoj ćerki Nori.

- Biću iskren, od Norinog rođendana i od kako mi je Mića rekao ono na nominacijama, shvatio sam da smo preterali, bilo je mnogo teških tema zadnjih meseci, i sve što Aneli radi, a jedina koja ispašta je Nora, i moja porodica, a to nisam smeo da dozvolim, jako sam razočaran u sebe. Pogrešio sam ja, trebalo je od starta da ide sve sudski - rekao je Asmin pa je dodao:

- Ja sam sada svestan svojih grešaka, i ne želim više da je vređam i psujem, jednostavno nek ona radi šta hoće - rekao je on.

Asmin se potom osvrnuo na odnos Aneli i Maje:

- Meni je to jako smešno, ali one će se opet družiti. Maja nije prodala svoju porodicu, a Aneli jeste, to je razlika. Moram da dodam da se između mene i Maje ne dešava ništa, mi se peckamo, a ona je kvarna baš, ona pravi one ljubomorne scene, a a onda mene ponižava - rekao je Asmin.

- Šta misliš o Filipu i Teodori - upitalo je Drvo.

- Ja mislim da se oni lože jedno na drugo, iskreno mislim da Filip nema hrabrosti da prizna sve to, a on je čak juče i bio ljubomoran što smo plesali i mislim da će oni nastaviti vezu napolju - dodao je Asmin.

- Kako ti se čine Luka i Anita? - upitalo je Drvo.

- Oni se svađaju bez potrebe samo da bi imali teme. Stalno uabcuju nekoga, da bi se svađali. Luka ima veće emocije prema njoj, a kod njih je to samo s*ks - rekao je Asmin pa dodao:

- Pravi parovi su Matora i Dragana i Terza i Sofija, pogotovo Dragana i Matora, mogu svima da budu primer - rekao je Asmin pa je dodao:

- Tajnu sam ti ispričao za Filipa, ali imam tajnu da Janjuš radi ovo sa Vanjom, u inat Kačavendi, a MIlena je zaljubljena u Janjuša, pa mu je terala inat sa Mikijem i sada sa mnom. Moram da kažem da bi Janjuš nju samo op*lio, ali ne bi bio sa njom što zbog njenih sinova i njenog brata kog poznaje - dodao je Asmin.

