Moša i danas doktorira: Pozdravio brata Tošu, pa izrecitovao takmičarima svoju pesmicu! (VIDEO)

Sale Luks danas je gostovao u ''Radio Amneziji'' u ulozi Tošinog brata Moše, te je ispričao cimerima koju recitao je danas spremio za cimere.
- Dragi Elitari, neka vam jutarnje sunce zagreje srcu i dušu dok ste mladi. Čuvajte se noći jer vas Milan Milošević s pitanjima gledalaca sve vreba i znajte da zaštićenih nema - rekao je Sale.
- Bravo, šta si nam spremio za danas? - upitao je Bora.
- Pozive porodica - rekao je Luks i glumio Mićinu porodicu.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić