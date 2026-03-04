AKTUELNO

Zadruga

Moša i danas doktorira: Pozdravio brata Tošu, pa izrecitovao takmičarima svoju pesmicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sale Luks danas je gostovao u ''Radio Amneziji'' u ulozi Tošinog brata Moše, te je ispričao cimerima koju recitao je danas spremio za cimere.

Pogledom mi traži potvrdu: Anita raskrinkala Minu Vrbaški do srži, pa najavila da haos tek sledi! (VIDEO)

- Dragi Elitari, neka vam jutarnje sunce zagreje srcu i dušu dok ste mladi. Čuvajte se noći jer vas Milan Milošević s pitanjima gledalaca sve vreba i znajte da zaštićenih nema - rekao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bravo, šta si nam spremio za danas? - upitao je Bora.

Laž me boli više nego bilo šta: Viktor priznao da li će Mini oprostiti izdaju, ona se svim silama trudi da ga obrlati (VIDEO)

- Pozive porodica - rekao je Luks i glumio Mićinu porodicu.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

