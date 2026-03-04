AKTUELNO

Izdao je majku da bi branio tebe, a ti si zlo: Alibabi pukao film! Uleteo u radio i brutalno izvređao Hanu Duvnjak, više ne trpi njenu foliražu (VIDEO)

Ne može da gleda očima koliko se folira!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Neria Ružanjija i Hanu Duvnjak koji su progovorili o svađi s Aneli Ahmić.  

- Mnogi su shvatili da si hteo da spustiš loptu sa tetkom Aneli, ali da se to Hani nije svidelo - rekao je Bora.

- Rekao sam jasno da stojim iza svega što sam rekao i da nisam ništa slagao, a Hana je odmah rekla da je to blam jer je pogrešno shvatila. Ja sam se možda loše izrazio - rekao je Nerio.

- Ja nemam protiv ništa da on bude u normalnim odnosima s tetkom, ja sam njemu zamerila njegovo ponašanje prema meni. Ja sam mislila da se on nema šta kajati i onda me bilo sramota što se on navodno kaje - rekla je Hana.

- Kako komentarišete to što je na čelu rođendana sedeo Asmin? - upitao je Bora.

- Ne znam što je on došao i što je sedeo na čelu stola. Mi nismo bili u dobrim odnosima s njim - rekla je Hana.

- Ja sam očekivao da će Aneli doći, ali ona nije. Neću ja nju sigurno juriti po imanju da dođe na moj rođendan, svako je imao pravo da dođe u Dubiozu - rekao je Nerio.

- Hana, mnogi komentarišu da si ti ta koja dovodi Neria do svađe s ukućanima - rekao je Bora.

- Svako ovde govori da sam ja ugašena jer ne komentarišem ništa, a ja kad nešto kažem za tebe onda se mi odmah sukobimo jer ti ne trpiš kritiku - rekla je Hana.

- Nerio i Hana su pričali istinu i Nerio je jako dobar momak, a Hana je jedno veliko zlo od žene. Ona je ušla u rijaliti i ispričala to što je ispričala, tvrdim da je laž da su došli neki lopovi u kuću da je biju. Ti si Nerio dobar momak i trebaš da se boriš za ženu i dete, ali tvoja žena je pakao i ona je ozbiljan rijaliti fanatik. Ona pokušava da ulazi u sukobe s jačim ljudima poput mene, ali ja biram s kim se svađam. Ti si ovog momka srozala u rijalitiju, idi kupaj se i peri stvari vaše. Treba da vas bude sramota jer je čovek izdao svoju porodicu i došao ovde da brani tebe, a tvoja mama ti kaže: ''Ostavi Neria, niko ti neće zameriti'' - rekao je Asmin.

- Hana niti je zlo, niti je loša majka, niti bilo šta - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

