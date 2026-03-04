'MINISTRE KONAKOVIĆU, NA PAR DANA ĆU SUSPENDOVATI NAŠ SUKOB, DOK VAŠI GRAĐANI NE BUDU NA SIGURNOM' Željko Mitrović potpuno BESPLATNO ponudio svoj privatni avion za evakuaciju državljana Bosne i Hercegovine iz Dubaija

Danas je peti dan sukoba Izraela i Amerike protiv Irana, broje se mrtvi, a bezbednosna situacija na Bliskom istoku poslednjih dana je pogoršana, što je dovelo do poremećaja u međunarodnom saobraćaju i privremenog obustavljanja pojedinih letova ka i iz tog regiona.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović ponudio je Bosni i Hercegovini, potpuno besplatno, najveći avion iz njegove flote kako bi se njihovi građani, koji su još uvek zarobljeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratim, bezbedno vratili kući.

- Ja sam najveći avion iz moje flote već ponudio Republici Srbiji, za transport ljudi koji su zarobljeni u UAE, kako moj najveći avion ima 13 mesta , ispostavilo se da Srbiji nije potrebno jer ima veliku flotu velikih aviona, ali kako čujem da ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, poznatiji kao “Dino Vanjski” nije ni mrdnuo u spasavanju gradjana BIH iz ratom zahvaćenih područja, zbog prezauzetosti oko tala i akvizicije BH TELEKOMA, ja sam spreman da na raspolaganje Bosni i Hercegovini ustupim svoj najveći avion Embrajer Lagacy za izvlačenje gradjana Bosne i Hercegovine iz UAE, potpuno besplatno. Ovo znači, da ću avion i hrabru posadu staviti na raspolaganje gradjanima Bosne i Hercegovine potpuno besplatno, sve što Bosna i Hercegovina treba da uradi je da obezbedi dozvolu EASA i plati gorivo! Neposredno sam podstaknut na ovakav potez, ispovešću gospodje Simune Žakule iz Doboja koja nam je dala telefonsku izjavu zarobljena u UAE a njena izjava se nalazi u sklopu ove objave! Ministre Konakoviću, na par dana ću suspendovati naš sukob dok vaši gradjani ne budu na sigurnom a zatim ću vrlo rado nastaviti polemiku, sa dokumentacijom i dokazima o vašim kriminalnim radnjama! Sad je najvažnije da svi gradjani Bosne i Hercegovine budu dobro! P.S. Kako čujem da Dino Vanjski, avione AIR SRBIJE naziva Vučićevim avionima, i da ih ne preporučuje, to je više nego skandalozno, a što je očekivano za “Dina Vanjakog” koji je “fakultet završio” za samo 11 dana, što se u civilizovanim zemljama takodje smatra teškim sumnjivim delom. Sada je važno da se svi gradjani iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije što pre ukrcaju i da budu na bezbednom! Srdačan pozdrav Vaš Flying Žex P.S. Zbog brže procedure šaljem vam i registraciju aviona YU-PAA - napisao je Mitrović na svom Instagram nalogu.

"PREPLAŠENI SMO I PREPUŠTENI SAMI SEBI"

Simuna Žakula, koja je još uvek zarobljena u Dubaiju sa ostalim turistima iz Bosne i Hercegovine, kaže da im država nije ponudila bilo kakvu pomoć i da su prepušteni sami sebi, te da se uzdaju u predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Iz Doboja smo. Ima nas 15 i to je grupa koja je došla preko turističke agencije iz Doboja. Većina nas ima BH pasoše, mada ja lično imam srpski pasoš, ali jedina u grupi imam srpski pasoš. Imali smo redovan povratak jutros planiran sa aerodroma u Dubaiju i sinoć smo se spakovali. Međutim, jutros kada smo trebali da krenimo, rečeno nam je da je naš let odgođen. Kasnije smo saznali da je zapravo taj naš let uzela crnogorska vlada i prebacila svoje turiste. Zatim čujemo naravno da je predsednik Vučić poslao već dva aviona po svoje turiste, svoje državljane. Hrvatska isto tako po svoje, a naša vođa puta je kontaktirala ambasadora BH ovdje u Dubaju. Međutim, nikakve konkretne predloge nam nije dao, nikakve garancije. Tako da smo mi prepušteni bukvalno sami sebi i ne možemo se absolutno uzdati u taj naš savet ministara BiH i tako. Radimo na sve strane da vidimo da nas neko angažuje, da nas povuku odavde jer zaista smo preplašeni. Ovdje situacija nije ni malo dobra i bojimo se iz dana u dan da će situacija eskalirati - rekla je Simuna i dodala:

- I dalje smo u Dubaju, produžili su nam ovde jedan dan boravka u hotelu na naš trošak što je najmanje bitno, ali mi nemamo nikakvu garanciju kad će poleti taj Dubai fly s kojim smo došli iz Sarajeva ovde. Kontaktirali smo, ali to je sve nešto bilo privatnom linijom, ali nikakve zvanične informacije. I čak šta više, jutro kad sam čitala izjavu gospodina Konakovića, on je dao nekakav svoj stav vezano za ovu situaciju ratnu, ali se nijednog trenutka nije obazreo na činjenicu da ovde postoji turisti iz svih gradova Bosne i Hercegovine, i federacije, i Republike Srpske, tako da smo svatili da niko o tom ne vodi ni računa. Prepušteni smo sami se, evo uzdamo se u gospodina Vučića - rekla je Simuna iz Doboja.

Mitrović je, po ko zna koji put, pokazao da je čovek velikog srca, te da je spreman da stavi sve lične sukobe po strani kada je ljudima potrebna njegova pomoć.

Podsetimo, ovaj njegov potez ima još veću težinu nakon skandalozne odluke Telekoma BH o izbacivanju 70 kanala Televizije Pink iz ponude zbog koje je Mitrović morao javno da odgovori ministru vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini, Elmedinu Dinu Konakoviću, na njegov pokušaj da uređuje i ocenjuje rad televizija u okviru Pink Media Grupe

Autor: Iva Besarabić