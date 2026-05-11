Mića samo pazari! Pržulj kupio kuću staru staru skoro DVA VEKA, imanje potpuno zapušteno

Lepi Mića na nagovor ćerke kupio imanje!

Pevač i rijaliti učesnik Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, kupio je imanje na Fruškoj gori. Ono što je zanimljivo, imanje je kupljeno na nagovor njegove ćerke Sare čija je to bila velika želja.

- To je raj na zemlji! Nalazi se u jednom selu u podnožju Fruške gore, radi se o ogromnom imanju i kući staroj oko 180 godina, ali je dobro očuvana. U toku je pravna faza, a celu tu priču sam prepustio poznatom pravniku, kako bih bio miran da će sve biti u najboljem redu. Zatim će krenuti radovi, bazen, letnjikovac i sve ostalo što je potrebno za potpuno uživanje - rekao je Lepi Mića 2020. godine.

- Zajedno ćemo uživati. To je ideja moje ćerke, njena je priča, ja odrađujem samo neke tehničke stvari. Ali biće mesto za zajedničko uživanje - dodao je Mića, ne sakrivajući zadovoljstvo zbog kupovine ovog imanja.

U rijalitiju, Lepi Mića proveo je punih osam godina. Istakao je da je razlog učestalosti njegovih učešća isključivo novac, koji sav prosledjuje svojoj supruzi.

- Rešio sam, ulaziću u "Zadrugu" sve dok budem zdrav i vitalan. Ma, umreću u rijalitiju. Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Ja tamo radim za mesečnu platu, koja nije mala i sve pare dajem ženi - dotakao se i komentara svoje žene:

- Ona je moja najveća podrška, srdačno me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razume da je to šou-program. Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u "Zadruzi". Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zver - izjavio je jednom prilikom Lepi Mića.

Autor: Pink.rs