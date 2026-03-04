Ubacila je Viktoru sumnju, kao i nama: Oglasila se Gagićeva sestra nakon haosa njega i Mine, ovim rečima otkrila sve!

AKTUELNO

Odnos Mine Vrbaški i Viktora Gagića poslednjih dana nije nimalo u mirnoj luci kao što je do skoro bio. Naime, njih je totalno poremetila Anita Stanojlović priznanjem da Mina flertuje sa drugim dečkom i da je nosila njegovo srce na bubici.

Iako je Mina to oštro demantovala, juče se ipak prisetila prave istine, te je tako i priznala zbog čega se Viktor razočarao u nju. Njihov sukob eskalirao je sinoć na žurki kada su oboje popili, a prilikom čega je reagovalo i obezbeđenje.

Upravo iz tog razloga, mi smo sada kontaktirali Viktorovu sestru, koja je za Pink.rs dala svoj sud o dešavanjima između njega i Mine proteklih dana.

- Svesna sam da su tamo uslovi teški, a da mi kao javnost ne možemo da vidimo sve. Pokušali smo da pronađemo snimak, onoga što Anita priča, za ljude iz obezbeđenja. Međutim takav snimak se još nije pojavio. Bespotrebna Minina laž, da srce nije njeno, uvela je Viktora u sumnju za celu priču, kao i nas. Shvatam da je Mini teško, ali onakve scene joj zaista nisu potrebne. Videla sam da su se brzo pomirili, što me je iznenadilo poznajući Viktora. Viktor nije osoba koja tako lako prelazi preko svoje reči i laži, što mi govori da je moguće da prvi put u životu zaista voli. Ne znam da li će on moći da prevaziđe izgubljeno poverenje, jer ključ svake veze jeste u tome. Puno pozdrava od Viktorove sestre - poručila je ona.

