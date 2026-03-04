AKTUELNO

Nikad u ljubavnim vezama nije iskrena: Kristijan razvezao jezik i žestoko opleo po Mini Vrbaški! (VIDEO)

Haos!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su Kristijana Golubovića koji je govorio o aktuelnim temama u Beloj kući, a najviše se osvrnuo na Minu Vrbaški.

Kristijan mi je pretio ubistvom! Kristina Spalević otvorila dušu o životu sa Golubovićem, preživela je veliku dramu

- Ja ne bih da komentarišem iskreno Minu jer bi ispalo da joj se svetim kad je podržala Kristinu i mešala se u naš brak. Ja sam u dužnosti da komentarišem ovo, ali ona nikad u vezi nije bila iskrena. Čim vidite da Mina cepa usnu i da spava za stolom, to je gotova. Ona uvek ima potrebu da u partnerskim odnosima uradi nešto što je neoprostivo i kada si u novoj vezi onda nestaje sve staro - rekao je Kristijan.

Foto: RED TV Printscreen

- Da li ona napada Viktora zbog Aneli samo da bi sebe odbranila? - upitao je Panda.

Haos u tržnom centru! Kristijan Golubović demolirao prodavnicu, prodavačica hitno pozvala policiju

- Ona ima jako kvarnu crtu, ali nije loš čovek. Ja nisam voleo da ona ulazi u moju kuću i dodiruje moju decu jer prosto ne znam da li je medicinski čista. Poštujem je, ali dalje od moje kuće - rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

