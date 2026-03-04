AKTUELNO

Domaći

PAPARACO! Evo kako izgleda i gde je uhvaćen Taki Marinković nakon operacije žuči, ne smiruje se! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kao da nije ni imao opeaciju!

Radomir Marinković Taki, otac aktuelne učesnice "Elite 9", rijaliti zvezde Maje Marinković, kako je naš portal prvi pisao, imao je hitnu operaciju, gde mu je odstranjen kamen iz žučne kese.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Taki je nedavno napustio bolnicu, a ekipa ''Paparaco lova'' ga je pratila u stopu. Naime, oni su Takija najpre usnimili kako napušta svoj stan na Voždovcu sa kućnim ljubimcem Leom.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Majin otac najpre je otišao na redovnu kontrolu i previjanje kod lekara, a onda se prošetao gradom da završi svoje obaveze.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Taki je otišao da opere automobil, a onda i do menjačnice gde je zamenio novac, a onda je nasred ulice bacio zgužvanu kovertu. Taki se nije mnogo obazirao, te je mirno nastavio svojim putem, i to do svog omiljenog restorana u koji je poneo igračku, parfem i čokoladu, te je očigledno da je otišao na sastanak s novom izabranicom ili simpatijom.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

