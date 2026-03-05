Puče tikva na pola! Zaratili Kačavenda i Asmin, pljušte uvrede na sve strane: Oblačiš se kao prostitutka, M*Š (VIDEO)

Karambol za stolom!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Asminu Durdžiću.

- Da li ti je Maja samo hir - glasilo je pitanje.

- Ne, nije, ja sam imao mnogo lepših i zgodnijih nego što su Stanija i Maja, ja devojke ne gledam kao trofej. Ona ima taj stil da se pecka i to, ali ima i tu neku kvarnu stranu - rekao je Asmin.

- Bravo, slažem se sa gledaocima ovaj put, smatram da me gleda kao trofej, samim tim je to njegov hir, jer nije uspeo, niti će uspeti da me osvoji. Kada težiš ka nečemu što zaista želiš ti ne dopuštaš sebi neke situacije. Asmin je neko ko se loži na poznate ličnosti, svojim nekim postupcima i izborima nije pokazao da drži neki nivo, ja bar tako gledam - rekla je Maja.

- Maja ima potrebu da me ponižava jer je svesna da je ne želim sto odsto kao što ona misli u svojoj glavi. Ti mene ne zanimaš kao žena. Hajde skini gaće, da vidimo da li je zlatna, ne zanimaš me, s tobom ubijam dosadu - skočio je Asmin.

- Rekao je da će da navuče i da dokaže da ja nisam Staniji drugarica, nikada nećeš uspeti da me osvojiš, ja se sa tomom sprdam - rekla je Maja.

- Ne mislim da je Asminu Maja hir, kada sam video kako je odreagovao na Maju jer sam i govorio da je slab na nju. Oni su pet dana bili dobri, Maja meni nije dobacila nijednom za tih pet dana. Maja je danas, da li je čula ili nije, da sam se ja grlio u pabu sa Aneli, budi se i peva mi pesme: "daj joj moje haljine, nek se malo dotera", znači ona sada dobacuje meni - rekao je Janjuš.

- Asmin svojim postupcima, on meni govori sa strane da mu se Maja svidela, onda je završio u hotelu sa Aneli, priča da mu se sviđa Maja, pa onda ode sa Sarom kao sinoć. Istina je da te je Asmin navukao da pokažeš da nisi Staniji drugarica, pokazala si tako. Ja sam posle radija naj*bao jer sam rekao da Maja nije Staniji drugarica, on je napravio lažnu frku što provlačim Staniju i to njega vređa. Ja sam njegov prijatelj, i ako ga branim, valjda nećeš da pomisliš da mislim na tebe - rekao je Dača.

- Ma pu*i ku*ac si me čula?! Hajde bre - rekao je Asmin Kačavendi.

- Tu gde treba si*aš ku*čeve, a ovako mafijaš. Šta glumiš bre ti ovde?! Trpi ko te je*e, ušao si ovde za pare - urlala je Kačavenda.

- Sram te bilo da kažeš Mileni Kačavendi da se oblači kao prost*tutka - skočila je Maja.

- Terza je ostavio Aneli na nominacijama, a ova pi*ka nije ustala da zameri, nego je ćutao, a ostale je napao - rekla je Kačavenda.

- Tvoj karakter je nula, obraza nemaš. Sada ti je Jovana pevačica najbolja drugarica, eto ti je ona - urlao je Asmin.

- M*š bre - urlala je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić