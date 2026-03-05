AKTUELNO

Domaći

Obezbeđenje u pripravnosti! Bora najavio karambol Hani, ali bez Nerija, pa izvređao Anastasiju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos kakvog nema!

Sukob Bore Santane i Hane Duvnjak se nastavio, a u sve se umešala i Anastasija Brčić.

- Je*em li ti mamu kačkavaljsku, svaki dan ću ti je*ati mamu. Pijanduro i narkomanko - urlao je Bora.

- I ti si narkoman - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ku*vetino i narkomanko. Je*aću vam mamu ćopavu, je*em ti tatu ćopavog - ponavljao je Bora.

- Ja ništa nisam rekla, on je prvi krenuo - kukala je Hana.

- Ovo će tek da bude haos sa njom (Hana), Nerija neću dirati - rekao je Santana.

- Ovde i prema Neriju, prema Bori i prema Aneli, vrlo jeftin rijaliti igrač, vrlo kvarno. Ja imam ovakvo mišljenje, ali ga ne iznosim jer Nerija volim i poštujem. Oni su došli u konflikt sa njim jer su komentarisali njegov odnos sa Anastasijom. Ustani i govori ono što si rekla mužu da je prodao porodicu da bi došao ovde - rekla je Jovana advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla je sam da je ušao da kupi auto, ali nisam rekla da je prodao porodicu - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

