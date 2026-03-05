Pogazili preko sebe! Hana i Nerio otkrili zašto su došli u radio kod Bore koji im je vređao Ariju, Ružanji pokazao zube Alibabi (VIDEO)

Karambol!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Hani Duvnjak i Nerija Ružanjija.

- Zašto ste došli u emisiju kod čoveka koji vam je onako psovao dete, a koji je inače Anelin potrčko - glasilo je pitanje.

- Nerio je rekao da neće da dođe u radio, ali nam je neko rekao da je kažnjivo, ne želimo da gubimo honorare još na njega - rekla je Hana.

- Ja nisam ni hteo da odem, ali smo ispoštovali emisiju - rekao je Nerio.

- Posle radija si mu sve priznala da si prva dirala i sve. Ovog momka uvlačiš u probleme i upropašćavaš ga, ti si žena zlo - ubacio se Asmin.

- Dobro, i ti si muškarac zlo! Ne mislim da sam pogrešila - rekla je Hana.

- Ma oni su došli u emisiju jer su bili u temi, nisam hteo da zataškam priču, glupo je da pričam o tome gde ja vodim. Ja ću da raspravim sa njima, ja jesam to rekao. Ja neću da diram prvi, ovo je za mene sramota i blam, da se svađam sa devojkom i klincem, ovo je za mene blam i sramota - rekao je Bora.

- Pa jeste, kada su čitali čestitke, Bora je prvi skočio i rekao da se igra Igra istine - rekla je Hana.

- Ja ti se Bogom kunem za to što si rekao da imam dečka, da ćeš to da platiš. Sve da se iseče i da se pošalje - rekao je Bora.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Kažeš Hani da je zlo, po čemu tačno?! Zato što voli svog muža i dete iako je svi preklapate i izvrćete njene reči - glasilo je pitanje.

- Jedna žena koja voli svog muža i svoje dete, neće da ga gura u sukobe sa muškarcima. Ne bi sa mnom tražila sukob jer zna da Nerio ne može da je brani od mene - rekao je Asmin.

- Ja nikoga ovde ne provociram - rekla je Hana.

- Žensko koja voli svog muškarca ne pravi veštačke svađe. Njega si izazvala i tvoj muž je dobio po nosu - rekao je Durdžić.

- Nisi u pravu, nisi u pravu - ponavljao je Nerio.

- Tvoja Dragana je mene ucenjivala dok sam bila napolju, što ti vodi profil - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić