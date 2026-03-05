TRESLA SE BELA KUĆA! Anita saznala da je Biljana Vujović NE VOLI, Luka IZGOREO! Kačavenda zaratila sa TRI MUŠKARCA istovremeno, Bora najavio PAKAO Hani i Anastasiji!

Prethodna noć bila je veoma burna.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Pitanja gledalaca" a voditelj Milan Milošević pitao je učesnike sve ono što vernu publiku najviše interesuje. Tokom noći došlo je do razbuktavanja nekoliko gorućih tema.

Anita saznala da je Lukina majka Biljana NE VOLI, Aneli potpalila vatru

Prvo je Aneli otkrila da bi mogla Luku da vrati kad god poželi, a potom mu je spominjanje njegove majke Biljane i mogućnosti da se njoj ne sviđa njegova nova devojka Anita dodatno dosulo so na ranu.

- Zašto se malo ne potrudiš i ponovo zavežeš Lukicu, malo ti se odvezao, ali vratiće se on tebi ponovo - glasilo je pitanje.

- Dok me ne provociraju i ne diraju me, nemam razloga da ih diram, ali sam rekla da ćemo piti kafu napolju. Verujem da će mi se javiti napolju i ipak će on mene praviti od blata posle Anite. Vidim da me provlače u svađama i mnogim stvarima, ne diram ih, oni mene spominju. Sinoć je naručio za njega i Asmina pesmu: "majko", pa se popeo na binu i pevali su za Biljanu i Mevlidu. Verujem da će se Lukica meni vratiti. Kada bih se potrudila, on bi se vratio, u to sam ubeđena - rekla je Aneli.

- Jako lepo i simpatično pitanje, gde me je isti taj narod terao da se odvežem, a sada vide da sam se odvezao. Ona je mislila da ovo ide u njenu korist, a zapravo se Luka odvezao...Ona je jako kvarna, rekla je da neće da dira Anitu i Lukicu - rekao je Luka.

- Ja vas ne diram Luka, ona je tebe zvala Lukice dok smo ti i ja bili vereni - rekla je Aneli.

- Aneli, ti i ja nećemo piti kafu nikada! Možda budemo pili kafu kada budem išao po Roleks što si uzela na svoje ime, moj sat. Da nam se odnos završio u normalnim okolonostima, možda bih i popio kafu, ali pošto sam nasilnik i uništio sam ti život, neće piti Lukica sa tobom kafu. Poslednja si žena s kojom bi Lukica pio kafu - rekao je Vujović.

- Rekla si da ćeš da tužiš svakog ko spomene reč ''bajadera'', da li se to odnosi i na Lukinu majku Biljanu?

- Mene ne zanima da li me njegova porodica pljuje. Ja bih volela da budemo u dobrom odnosu, ako tako ne bude, ja tu ne mogu ništa. Planiram sa Lukom da živim, a ne sa njegovom mamom - rekla je Anita.

- Čekaj, a šta ako je rekla, ''ne znam šta je bajadera, neka mi neko objasni šta simbolizuje?'' - rekao je Luka.

Anita Stanojlović izašla je sa Lukom Vujovićem u dvorište, te je tako Anita priznala da veruje u to da ju je Biljana Vujović, Lukina majka, nazvala "bajaderom".

- Ja verujem u to, ali neću - rekla je Anita.

- Si ti normalna?! Da spomene bajaderu?! Moja majka nema takav rečnik, garantujem ti, potpisujem, nema šanse da te je ona uvredila na osnovu toga...Ja znam da nema šanse - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao potencijalno vređanje njegove majke Biljane Vujović, usmereno ka Aniti Stanojlović.

- Moj stav je jasan. Ocu sam oprostio, nikad zaboravio kada je vređao Aneli. Što se tiče sad ove situacije, ako moja majka ima potrebu da uvedi Anitu, koja joj ništa nije uradila, sa mnom je završila svaki vid komunikacije. Ovo se odnosi na svakog člana moje porodice - rekao je Luka.

- Moram da ti kažem da se Anitina drugarica Tamara oglašavala, rekla je svašta i vređala je Biljanu - kazao je voditelj.

- Dobro, ali Anita ništa rekla nije za nju. Nema potrebe da je vređa. To mi onda govori da mene roditelji ne podržavaju kada sam ja srećan i donesem neku odluku. Kada je moja majka bila sa Zoranom, njenim suprugom, nikada se nisam mešao u njen izbor, a ona se meni žalila na njega - rekao je Luka.

- Sram da te bude, nemaš pravo na to da se mešaš u odluke svoje majke, jer je to njena stvar, ona te je rodila. Moram samo da kažem da je želela Maja da bude sa Lukom, Anita ne bi postojala ni na mapi. Nikakva to ljubav nije - kazala je Aleksandra.

- Rekao si da si se u osmici sprdao sa Aneli, kako si se iz sprdnje verio sa njom, da li ti je onda i veridba bila sprdnja - glasilo je pitanje.

- Ne, nije mi bila sprdnja veridba. Anita je meni nabrajala neke stvari iz prethodnog odnosa, ja sam joj rekao da nije tako, ja sam se u početku sprdao, išao kod Sandre kada se posvađamo, pa me je Aneli tada s punim pravom napadala. Ona meni uvek upoređuje sa onim tamo odnosom, ja sam joj rekao: "ne daj Bože da ti radim ono što sam radio u početku Aneli", vremenom su se pojavile emocije, pa sam je i zavoleo. Nije bila veridba sprdnja - rekao je Luka.

- Kada ovo slušam šta radi njegovoj majci napolju, meni ovo izgleda sve kao rijaliti. Ovo što slušam za Biljanu i kakve izjave daje za Anitu, to mi je sve deža vi. Smatram da su neke prepiske uhvaćene verovatno od Biljane, nije ona to za bajaderu sigurno prokomentarisala javno, nije džaba Tamara objavila te prepiske. Sve ono što je radila Biljana sa mnom i ovde podržavala našu ljubav, ima priču za rijaliti, za javnost. Njegova mama je veliki rijaliti igrač, jer je njegova mama bila ta koja je potencirala da on uđe u ovu sezonu - rekla je Aneli.

- Da odgovorim Aneli Ahmić, jako mi je drago što govori da je moja majka rijaliti fanatik, koliko znam, moja majka ne komentariše Uroša Stanića, Milenu Kačavendu... - rekao je Luka.

- Sakrivao je poruke s majkom od mene, kada sam nahvatala, ona bi me zvala i tražila opravdanje da su morali da pišu nešto privatno - rekla je Ahmićeva.

- Ona je ćutala kada je taj neki pisao mom ocu da treba da umre od raka - urlao je Vujović.

- Lagao si da ti je tata bolestan, spreman si na sve pi*ko smrdljiva - rekla je Ahmićeva.

Kačavenda protiv tri musketara - Janjuša, Alibabe i Anđela

Milena Kačavenda očigledno je postala kamen spoticanja mnogim muškarcima, pa su tako prethodne noći Janjuš, Alibaba i Anđelo udruženim snamagama napali Milenu.

Asmin Durdžić počeo je žestoku pljuvačinu po Mileni Kačavendi kod Janjuša, te je tako uleteo Dača Virijević i otpočeo je svađu.

- Ja sam rekao da ne treba niko da me brani, a tek ne lažno, ona je to radila zarad kadra...Ti i Milena Kačavenda ste isti - rekao je Asmin.

- Ja te nisam branio lažno, ali ti mene nisi branio. Mene je Maja udarila zbog tebe, Luka hteo da me gađa zbog tebe - reako je Dača.

- Ne želim da se raspravljam sa detetom - rekao je Asmin.

Potom je voditelj podigao Asmina i postavio mu pitanje gledalaca: "Da li ti je Maja samo hir?"

- Ne, nije, ja sam imao mnogo lepših i zgodnijih nego što su Stanija i Maja, ja devojke ne gledam kao trofej. Ona ima taj stil da se pecka i to, ali ima i tu neku kvarnu stranu - rekao je Asmin.

- Bravo, slažem se sa gledaocima ovaj put, smatram da me gleda kao trofej, samim tim je to njegov hir, jer nije uspeo, niti će uspeti da me osvoji. Kada težiš ka nečemu što zaista želiš ti ne dopuštaš sebi neke situacije. Asmin je neko ko se loži na poznate ličnosti, svojim nekim postupcima i izborima nije pokazao da drži neki nivo, ja bar tako gledam - rekla je Maja.

- Ne mislim da je Asminu Maja hir, kada sam video kako je odreagovao na Maju jer sam i govorio da je slab na nju. Oni su pet dana bili dobri, Maja meni nije dobacila nijednom za tih pet dana. Maja je danas, da li je čula ili nije, da sam se ja grlio u pabu sa Aneli, budi se i peva mi pesme: "daj joj moje haljine, nek se malo dotera", znači ona sada dobacuje meni - rekao je Janjuš.

- Asmin svojim postupcima, on meni govori sa strane da mu se Maja svidela, onda je završio u hotelu sa Aneli, priča da mu se sviđa Maja, pa onda ode sa Sarom kao sinoć. Istina je da te je Asmin navukao da pokažeš da nisi Staniji drugarica, pokazala si tako. Ja sam posle radija naj*bao jer sam rekao da Maja nije Staniji drugarica, on je napravio lažnu frku što provlačim Staniju i to njega vređa. Ja sam njegov prijatelj, i ako ga branim, valjda nećeš da pomisliš da mislim na tebe - rekao je Dača.

- Ma pu*i ku*ac si me čula?! Hajde bre - rekao je Asmin Kačavendi.

- Tu gde treba si*aš ku*čeve, a ovako mafijaš. Šta glumiš bre ti ovde?! Trpi ko te je*e, ušao si ovde za pare - urlala je Kačavenda.

- Sram te bilo da kažeš Mileni Kačavendi da se oblači kao prost*tutka - skočila je Maja.

- Tvoj karakter je nula, obraza nemaš. Sada ti je Jovana pevačica najbolja drugarica, eto ti je ona - urlao je Asmin.

- Da li je moguće da si izazvala veštačku ljutnju na Sofiju da bi skrenula pažnju sa Anđela i tvojih blamova? - glasilo je pitanje za Kačavendu.

- Što bih skrenula pažnju sa priče sa ovim mravojedom(Anđelom), ja se sa svojim blamovima vozim do kraja. Nemam ja razlog da sa bilo čega skrećem pažnju. Gledaoci imaju pravo na to da komentarišu kako žele ovu situaciju. Ja bih ćutala o tome sa Anđelom, da smatram to blamom. Mogu i još gora da budem u komentarisanju toga - rekla je Milena.

- Može da bude to slučaj, jer je Sofija isponižavana tu s njene strane, a sada, mic po mic, ona ponovo priča sa njom - istakao je Anđelo.

- Sedi dole, pi*ko jedna - rekla je Milena.

- Sedi dole, krevelji se, to je jedino što znaš. Ne znaš na pitanje da odgovoriš - kazao je Janjuš.

- Najveći blamu. Sedi dole, ne blamiraj se. Bolje se obuci, pogledaj kako si se obukla. Ženo, moraš da shvatiš da mi prija više s Aneli kad se zagrlim, nego sa tobom - kazao je Janjuš.

- Pljuješ Aneli kako se kao muva sa nekoliko muškaraca, sestro, videli smo tvoje ljubavne klipove, imaš ih bar trojicu koji smo gledali - glasila je konstatacija.

- Biće bar još trojica. Ako sam to za nju rekla tada, Mića je rekao da kada je flertovala sa petoricom, da je to flert, ja sam slobodna i imam prava da flertujem - rekla je Kačavenda.

- Poenta je što je ona skakala na mene i vređala me, a svoja dela nije osuđivala. Žao mi je što nije bilo na ljubavnom klipu muvanje sa Asminom, kada su bili na bini, zamalo se nisu zažvalili. Ponaša se ovde kao klinka, a malo pre sam slušala Janjuša, ja mislim da su ona i Janjuš bili napolju zajedno, drži je u šaci, znam ga ja. Mislim da jeste bio se*s - rekla je Aneli.

- Moram ovo demantovati, sa Milenom sam se video na doručku i uveče sa njenim sinom. Zamisli da sam se*s imao, pa žena bi odlepila - rekao je Janjuš.

- Prvo, van pameti, mogu da pričaju šta hoće, tako su pričali da je Dragana i njeno kuče, pa su pričali da se obraća meni, pa je Jovana ušla i rekla da Dragana postoji, ja sam rekla da može samo da me gleda u oči, a ne u si*e - rekla je Milena.

- Evo mogao sam da budem sa njom. Zaljubila si se u mene ženo ovde - rekao je Janjuš.

- Ne sanjaj, ma kako ne, dečko, prošla priča - rekla je Kačavenda.

Bora započeo RAT DO ISTREBLJENJA sa Hanom i Anastasijom

Voditelj je pročitao pitanje i za Boru Santanu.

- Zbog čega mrziš Neria i Hanu? - glasilo je pitanje,

- Njega sam gotivio. Hana ga je orkenula protiv mene. Ona je jedno veliko zlo. Čuo sam da mi je ona dobacivala, ne može da laže, ogovarala me je kod Anastasije - rekao je Bora.

- Go*no jedno, kako te nije sramota. Što si ti krenuo na Neria prvi? - upitala je Anastasija.

- Ja nisam želeo da on provocira Hanu, čak i da mu je ona rekla da dođe do našeg kreveta, ko je on da kreće na nju? On je krenuo onda na mene - kazao je Nerio.

- Hana, psovala si me, svašta si mi izgovarala i provocirala si me najstrašnije, to je činjenica - rekao je Bora.

Sukob Bore Santane i Hane Duvnjak se nastavio, a u sve se umešala i Anastasija Brčić.

- Je*em li ti mamu kačkavaljsku, svaki dan ću ti je*ati mamu. Pijanduro i narkomanko - urlao je Bora.

- I ti si narkoman - rekla je Anastasija.

- Ku*vetino i narkomanko. Je*aću vam mamu ćopavu, je*em ti tatu ćopavog - ponavljao je Bora.

- Ovde i prema Neriju, prema Bori i prema Aneli, vrlo jeftin rijaliti igrač, vrlo kvarno. Ja imam ovakvo mišljenje, ali ga ne iznosim jer Nerija volim i poštujem. Oni su došli u konflikt sa njim jer su komentarisali njegov odnos sa Anastasijom. Ustani i govori ono što si rekla mužu da je prodao porodicu da bi došao ovde - rekla je Jovana advokatica.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Hani Duvnjak i Nerija Ružanjija.

- Zašto ste došli u emisiju kod čoveka koji vam je onako psovao dete, a koji je inače Anelin potrčko - glasilo je pitanje.

- Nerio je rekao da neće da dođe u radio, ali nam je neko rekao da je kažnjivo, ne želimo da gubimo honorare još na njega - rekla je Hana.

- Ja nisam ni hteo da odem, ali smo ispoštovali emisiju - rekao je Nerio.

- Posle radija si mu sve priznala da si prva dirala i sve. Ovog momka uvlačiš u probleme i upropašćavaš ga, ti si žena zlo - ubacio se Asmin.

- Dobro, i ti si muškarac zlo! Ne mislim da sam pogrešila - rekla je Hana.

- Ma oni su došli u emisiju jer su bili u temi, nisam hteo da zataškam priču, glupo je da pričam o tome gde ja vodim. Ja ću da raspravim sa njima, ja jesam to rekao. Ja neću da diram prvi, ovo je za mene sramota i blam, da se svađam sa devojkom i klincem, ovo je za mene blam i sramota - rekao je Bora.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić.

- Kako si ti Neriu tetka, ako se on javno odrekao svoje majke? Ti mu više nisi tetka, a pokušavaš da ga uništiš - glasilo je pitanje.

- Nemam odgovor. Ne mislim da se odrekao majke - kazala je Aneli.

Nerio odlučio da se i na papiru odrekne majke Site - Ja se jesam javno odrekao majke, zbog ljutnje koju osećam prema njoj. Međutim, nikada se nisam odrekao Aneli. Što se tiče majke, ne želim je u životu - rekao je Nerio. - Da li ćeš se ti i papirološki odreći svoje majke? - upitao je voditelj. - Mislim da hoću - rekao je Nerio.

Maja otkrila zašto je OPROSTILA majci koja ju ju napustila - Majo, rekla si da svoju porodicu nikada nisi pljuvala, da li si zaboravila šta si Staniji rekla za svoju majku? - glasilo je pitanje. - Nikada ružnu reč nisi rekla za svoju majku. Ja jesam rasla samo uz oca, mene je otac odgajao, sačuvala sam dostojanstvo, čovek je veliki onoliko koliko oprašta. Ja sam sve oprostila i sada imam dobar odnos sa majkom. Nikada mi ništa sa finansijske strane nije manjkalo, ali ljubavi možda jeste. Međutim, nas dve smo izgladile naš odnos. Moja majka je jedna dama, a otac je me je napravio ovakvom, jakom i dostojanstvenom - rekla je Maja. - Moj otac je moj heroj, veoma ga volim i on je moje sve. Porodica je sve, ja nikome ne želim da odrasta sa jednim roditeljem, ali ja sam ovakva kakva jesam jer sam imala najboljeg oca na svetu - kazala je Maja.

Autor: R.L.