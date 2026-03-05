Ona ju je ostavila kad je bila dete! Maja Marinković otkrila zašto je oprostila majci koja joj je okrenula leđa čim se rodila!

Falilo joj je majčinske ljubavi.

Aketuelna učesnica "Elite 9" Maja Marinković stalno je isticala kako je njen otac Radomir Marinković Taki njen ceo svet, čovek koji ju je othranio, podigao i vaspitao, dok ju je majka ostavila kada je bila mala. Ipak, Maja je smogla snage i pomirila se sa majkom, te je sinoć u emisiji "Pitanja novinara" otkrila zašto je to uradila i u kakvom su sada odnosu.

- Majo, rekla si da svoju porodicu nikada nisi pljuvala, da li si zaboravila šta si Staniji rekla za svoju majku? - glasilo je pitanje.

- Nikada ružnu reč nisi rekla za svoju majku. Ja jesam rasla samo uz oca, mene je otac odgajao, sačuvala sam dostojanstvo, čovek je veliki onoliko koliko oprašta. Ja sam sve oprostila i sada imam dobar odnos sa majkom. Nikada mi ništa sa finansijske strane nije manjkalo, ali ljubavi možda jeste. Međutim, nas dve smo izgladile naš odnos. Moja majka je jedna dama, a otac je me je napravio ovakvom, jakom i dostojanstvenom - rekla je Maja.

Ona je potom podigla svog oca Radomira Marinkovića Takija u nebesa.

- Moj otac je moj heroj, veoma ga volim i on je moje sve. Porodica je sve, ja nikome ne želim da odrasta sa jednim roditeljem, ali ja sam ovakva kakva jesam jer sam imala najboljeg oca na svetu - kazala je Maja.

