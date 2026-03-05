Sa kim biste radije vežbali? Murat i Miki u dvorištu, a Teodora i Bebica u radionici pumpaju mišiće od ranog jutra! Glasajte i vi! (ANKETA)

Ozbiljan trening od rane zore.
Otkako su oči otvorili, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica uputili su se u radionicu. Teodora je odmah krenula da broji serije i koriguje Bebicu dok je vežbao.
Bebica svakodnevno nabija kondiciju, a Teodora podiže lestvicu, jer kako je obećala do leta će od njega napraviti raketu.
Osim njih dvoje, u dvorištu su vežbali i Miki Dudić i Murat. Oni su imali malo drugačiji trening.
Osim klasičnih važbi, oni su i boksovali, skakutali, trčali i razgibavali se.
Sa kim biste vi, dragi gledaoci, radije vežbali?
Autor: R.L.