AKTUELNO

Domaći

OBE IMAJU... Hit objava Mustafe Drurdžića, otkrio sličnost između Mevlide i Site, komentari pljušte (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

Otac aktuelnog učesnika Elite 9 Asmina Durdžića, Mustafa, poznat je po komentarisanju dešavanja kako u Eliti, tako i van nje, on nikada ne štedi nikoga, a danas je ostavio mnoge bez teksta.

Foto: RED TV Printscreen

Mustafa je sada objavio nasmejao mnoge svojom novom objavom. Naime, on je na svom Fejsbuku napisao pitanje koje je izazvalo lavinu komantara.

- Šta Sita i Mevlida imaju zajedničko? Snahe koje mrze svekrve - napisao je Mustafa a komentari su se nizali.

Foto: Facebook.com

Kao što je poznato Sita i njena snajka Hana, nisu u dobrim odnosima, a pored toga ni Aneli nije u dobrom odnosu sa Mevlidom, te je Mustafa napravio šalu na račun obe.

Autor: N.B.

#ANELI

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Hana

#Mevlida

#Mustafa Durdžić

#Sita

POVEZANE VESTI

Domaći

Šok nad šokovima: Filip konačno izabrao između Maje i Aneli, zbog ovoga su nastale ovacije u Beloj kući! (VIDEO)

Domaći

Drži Aneli u šaci: Objava Biljane Vujović zapalila mreže, jednom rečenicom postavila Ahmićevu na svoje mesto (FOTO)

Zadruga

PRIZNALA SVE: Evo da li je pao poljubac između Kačavende i Mikija

Domaći

TREBA DA TE JE SRAMOTA: Žestok rat Viki i Zorice oko kandidata iz Sarajeva, pljušte prozvike (VIDEO)

Zadruga

Hit: Filip se posprdao sa Bebicom i karambolom koji su imali zbog Teodore, u Amneziju stigla i ŠOK PORUKA za Milosavu! (VIDEO)

Zadruga

Preuzela štafetu glavne utorak devojke: Filipu sve žene pale u zaborav, Jovani posvetio vreme i nakon vrele akcije! (VIDEO)