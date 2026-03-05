OBE IMAJU... Hit objava Mustafe Drurdžića, otkrio sličnost između Mevlide i Site, komentari pljušte (FOTO)

Ovo niko nije očekivao!

Otac aktuelnog učesnika Elite 9 Asmina Durdžića, Mustafa, poznat je po komentarisanju dešavanja kako u Eliti, tako i van nje, on nikada ne štedi nikoga, a danas je ostavio mnoge bez teksta.

Mustafa je sada objavio nasmejao mnoge svojom novom objavom. Naime, on je na svom Fejsbuku napisao pitanje koje je izazvalo lavinu komantara.

- Šta Sita i Mevlida imaju zajedničko? Snahe koje mrze svekrve - napisao je Mustafa a komentari su se nizali.

Kao što je poznato Sita i njena snajka Hana, nisu u dobrim odnosima, a pored toga ni Aneli nije u dobrom odnosu sa Mevlidom, te je Mustafa napravio šalu na račun obe.

Autor: N.B.