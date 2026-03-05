HITNO OGLAŠAVANJE BILJANE VUJOVIĆ! Nakon što je Luka rešio da je precrta ako naziva Anitu BAJADEROM, otkrila istinu u svemu: ŽAO MI JE ŠTO NE ZNA...

Poručila sinu samo jedno.

Tokom prethodne noći u Beloj kući se pokrenula tema oko toga da li majka Luke Vujovića, Biljana Vujović podržava ili vređa njegovu devojku Anitu Stanojlović, zbog čega je Luka u besu rekao da je sa njom završio, ako se ispostavi da je istina da je Anitu nazavala "bajaderom".

Biljana se ovim povodom hitno oglasila, demantovala sve navode, te istakla da joj je žao što Luka ne shvata kakva je situacija.

- Ako se odnosi na dezinformciju da sam malu Anitu nazvala bajaderom, mogu samo da to demantujem. Užasnuta sam činjenicom da gledaoci nemaju ni ime ni prezime , ni adresu, a da se takva zlurada pitanja prenose učesnicima. U ovom slučaju mom sinu. Poznato je da sam ja uz Anitu I Luku, poznato je i da je Luka izgubio podršku radi Anite i poznato je da ja nemam i ne želim nikakav kontakt sa tim osobama, jer mu prave smicalice i u rijalitiju i napolju baš kao i meni. Žao mi je što Luka to ne zna. Ali Bože moj, takav je format rijalitija a ni juli nije tako daleko. Neka svima koji se bave tuđom decom, plasiraju laži i montiraju poruke i time mu otežavaju boravak ide na obraz i čast. Moj Luka nikome nije učinio ništa nažao da bi mu to radili. Ali život ide dalje. Ipak će on i Anita i ovo prevazići - rekla je Biljana.

Autor: R.L.