Mnogo si nas razočarala... Sara Stojanović dobila poruku od MAME I TATE, sa knedlom u grlu čitala njihove reči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako.

Sara Stojanović danas slavi rođendan, a proslava je organizovana u Dubiozi. Sara je odmah počela da čita pismo svoje porodice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Srećan rođendan, mamino i tatino, želimo da i sebi i nama vratiš onu Saru koja si bila kad si završila fakultet, uči iz grešaka, postoje stvari koje se ne opraštaju, ne dozvoli pristup onima koji su te vređali i ponižavali, čekaju te mama i tata, ti si naš život. Bolje da si počela da treniraš nego što si počela da piješ, mnogo si nas razočarala - pisalo je u pismu njenih roditelja.

- U pravu si, više ću poštovati sebe, prošlost ću ostaviti iza sebe, ne sekiraj se, biću pristojna onako kako ste me vaspitali, izvinite mama i tata - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

