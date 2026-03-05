Specijal za Dan žena u ELITI: Takmičari spremaju muzička iznenađenja za lepši pol, saznajte ko peva kojoj dami!

Vreme je da pokažu kakvi su kavaljeri!
U subotu uveče, nakon najgledanijeg muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, u „Eliti“ će početi specijalna emisija povodom Dana žena, 8. marta.
Voditeljski par Ivana Šopić i Darko Tanasijević te večeri će ući u „Elitu“, a kao što je već poznato, Veliki šef je danas dodelio poseban zadatak takmičarima – da pripreme po jedan muzički nastup za takmičarku koju su sami odabrali.
Takmičari se uveliko pripremaju kako bi svojoj lepšoj polovini, simpatiji ili drugarici priredili nezaboravno iznenađenje, a kako će sve to izgledati, gledajte u subotu nakon „Pinkovih zvezda“.
U NASTAVKU PROČITAJTE ZA KOGA KOJI TAKMIČAR SPREMA PESMU:
Bebica (za Teodoru) Adil - Moje si nebo
Terza (za Sofiju) Baja - Zapisano je u vremenu
Miki (Za Jakšićku) Gru - Za tebe biću tu
Sale Lux (za Jovanu Cvijanović) Riblja Čorba - Lutka sa naslovne strane
Murat (Za Boginju) Devito - Nina
Lepi Mića (Za Aneli) Kemal Monteno - Zajedno smo rasli ja i ti
Neiro (Za Hanu) S.A.R.S. - Ti ti ti
Cimi (za Saru Stojanović) Vesna Zmijanac - Nevera moja
Bora Santana (Za Maju) Eros Ramacoti - Cost De la vita
Milan (Za Jakšićku) Cobi - Odakle sam ja
Anđelo (Za Jakšićku) Željko samardžić - Bezobrazno su zelene
Asmin (Za Aneli) Šaban Šaulić - Sine
Ivan (Za Vanju Prodanović) Željko Joksimović - Drska ženo plava
Viktor (Za Minu) - Božanstvena ženo
Janjuš (Za Vanju Živić) Saša Matić - Kad ljubav zakasni
Uroš (Za Boginju) Boki 13 - Ave cezare
Luka (Za Anitu) Sergej Ćetković - Pogledi u tami
Filip (Za Saru Stojanović) Džej - Lubenica
Dačo (Za Kačavendu) Dejan Matić - A ti si izabrala njega
Autor: pink.rs