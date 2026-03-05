Specijal za Dan žena u ELITI: Takmičari spremaju muzička iznenađenja za lepši pol, saznajte ko peva kojoj dami!

Vreme je da pokažu kakvi su kavaljeri!

U subotu uveče, nakon najgledanijeg muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, u „Eliti“ će početi specijalna emisija povodom Dana žena, 8. marta.

Voditeljski par Ivana Šopić i Darko Tanasijević te večeri će ući u „Elitu“, a kao što je već poznato, Veliki šef je danas dodelio poseban zadatak takmičarima – da pripreme po jedan muzički nastup za takmičarku koju su sami odabrali.

Takmičari se uveliko pripremaju kako bi svojoj lepšoj polovini, simpatiji ili drugarici priredili nezaboravno iznenađenje, a kako će sve to izgledati, gledajte u subotu nakon „Pinkovih zvezda“.

U NASTAVKU PROČITAJTE ZA KOGA KOJI TAKMIČAR SPREMA PESMU:

Bebica (za Teodoru) Adil - Moje si nebo

Terza (za Sofiju) Baja - Zapisano je u vremenu

Miki (Za Jakšićku) Gru - Za tebe biću tu

Sale Lux (za Jovanu Cvijanović) Riblja Čorba - Lutka sa naslovne strane

Murat (Za Boginju) Devito - Nina

Lepi Mića (Za Aneli) Kemal Monteno - Zajedno smo rasli ja i ti

Neiro (Za Hanu) S.A.R.S. - Ti ti ti

Cimi (za Saru Stojanović) Vesna Zmijanac - Nevera moja

Bora Santana (Za Maju) Eros Ramacoti - Cost De la vita

Milan (Za Jakšićku) Cobi - Odakle sam ja

Anđelo (Za Jakšićku) Željko samardžić - Bezobrazno su zelene

Asmin (Za Aneli) Šaban Šaulić - Sine

Ivan (Za Vanju Prodanović) Željko Joksimović - Drska ženo plava

Viktor (Za Minu) - Božanstvena ženo

Janjuš (Za Vanju Živić) Saša Matić - Kad ljubav zakasni

Uroš (Za Boginju) Boki 13 - Ave cezare

Luka (Za Anitu) Sergej Ćetković - Pogledi u tami

Filip (Za Saru Stojanović) Džej - Lubenica

Dačo (Za Kačavendu) Dejan Matić - A ti si izabrala njega



Autor: pink.rs