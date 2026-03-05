Da sam došao da branim Situ, to bi joj odgovaralo! Nerio se suprotstavio tetki Aneli, TEČA Asmin mu ČUVA LEĐA! (VIDEO)

Podržao Ružanjija!

Prvo pitanje u današnjoj emisiji voditeljka Maša Mihajlović pročitala je za Asmina Durdžića.

- Asmine, pitanje za tebe - Kako ti nije jasno Nerio ne podnosi svoju nemajku i dok nije bio sa Hanom, celo detinjstvo mu je uskraćeno po njegovoj priči - glasilo je pitanje.

- Kakve to veze ima sa mnom? Ja potvrđujem to za Situ, ali boli me k*rac za njih. Ja se slažem sa tim što su pričali za Situ. Hana se meša u muške rasprave, gde joj nije mesto, napada Boru, pravi njemu probleme sa muškarcima, to nema veze sa Sitom - rekao je Asmin.

- Mene napada 90 posto kuće. Bora je mene napadao ja mu reč nisam rekla dva meseca, to što sam pričala sa Anastasijom, nisam ga provocirala, samo sam dobacila, a on se upalio, zapamtio samo mene - rekla je Hana.

- Pitanje za Aneli - pitaš Neria zašto je ušao, a zašto si ti ušla - bilo je pitanje za Aneli.

- Tako je, bravo - rekla je Aneli.

- Ona prebacuje jer ne odgovara njenoj priči, da sam došao da branim Situ, onda bih je odgovarala - rekao je Nerio.

- Ona je još gora, prodala je svoje dete i celu porodicu, a znala je kakve su posledice, kakav je moj karakter - rekao je Asmin.

Autor: R.L.