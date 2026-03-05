AKTUELNO

Zadruga

LAŽEŠ, LAŽEŠ! Učesnici urnišu Maju, tvrdi da nikog posebno nije GANJALA PO KAZINU u bademantilu! (VIDEO)

Nije iskrena?

Sledeće pitanje stiglo je za Luku Vujovića u današnjoj emisiji "Pitanja gledalaca".

- Rekao si da bi ti Anitu pustio u hotel, sa kojim bivšim Fićom, Anđelom ili sa Matorom - bilo je pitanje.

- Pustio bih je sa svima, i da odu u Hotel ne bi došlo ni do čega. Anđelo kaže da ne bi nikad bio s njom, tako isto i ona, ništa ne bih zamerila, ja bih je podržao. Nije ona meni zabranila - rekao je Luka.

Sledeće pitanje stiglo je za Maju Marinković.

- Zašto si otišla u kazino u bademantilu da vidiš šta se dešava - glasilo je pitanje.

- Imam pravo na slobodu kretanja, sve me zanima, sve želim da znam, ja sam aktivan rijaliti učesnik. Bila sam mirna ovaj utorak, ali nisam mogla da zaspim, pa sam otišla do kazina da vidim šta se dešava, videla pijane ljude, videla nema ništa novo za čavrljanje i vratila se u kuću - rekla je Maja.

- Ovde mi svi govore lažeš, lažeš - navela je voditeljka.

- Pa imaju pravo, ja nemam problem sa njihovim komentarima, prate mi svaki pokret - rekla je Maja.

