Izgubila verenika, nagrdila nećaka, nije izgladila odnose sa Asminom - NEKA POBEDI! Ivan naružio Aneli, ona bez reči! (VIDEO)

Podržava svago gledaoca koji glasa za nju.

Gledaoci su želeli da čuju od Janjuša kad će napokon da prizna emocije prema Kačavendi.

- Nema emocija, odlučio sam da se ne grlim više ni sa jednom devojkom osim sa Vanjom, ima još par meseci do kraja - rekao je Janjuš.

- Nadala sam se da će ustati i priznati, ali moram da se složim da nema emocije. Ja sam napikirala novog, idemo da se ćeramo zašto bih ja gubila vreme - rekla je Kačavenda.

Sledeće pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Do kad ćeš da udaraš ljude prva pa onda da njih nazivaš nasilnicima - bilo je pitanje za Aneli.

- Videću, razmisliću - rekla je Aneli.

- Ako će da pobedi ovakva žena, koja je imala ovakve odnose, da vređa nećaka, da nema odnos sa sestrom, da je toliko nasilje pokazala, kad je najteže izađi i pobedi, a sad je pokazala najgoru stranu. Ako pobedi a nije uspela da izgladi odnose sa ocem svog deteta, da je uspela da nagrdi nećaka, da je izgubila verenika, da je pokazala sve najgore, ja ću da glasam za nju. Svaka čast gledaocima. Ona kad je mene slušala bila je na vrhu, a sad sluša Miću - rekao je Ivan.

Autor: R.L.