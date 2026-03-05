AKTUELNO

Zadruga

Teodora zamuckuje i drhti joj glas dok priča o Filipu, Bebica zagrmeo: Daje prostora, dvosmisleni su joj odgovori! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvoreno sumnja.

Sledeće pitanje voditeljka je postavila Teodori Delić zašto je rekla da ne zna da li bi mogla da se druži sa Filipom, jer nije sigurna da li bi je nešto vuklo ka njemu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je pitanje kao da li bi se družili posle rijalitija, a ja sam rekla ne znam da li bi bilo i druženja, nisam ništa konkretno odgovorila, a da sam rekla da bi me vuklo, nisam to sigurno rekla, ne mogu tačno da se setim šta sam rekla - rekla je Teodora sve vreme zamuckujući.

- Rekla mi je nešto, ali ne sećam se tačno. Biće verovatno klip, pa ćemo videti. Ništa ne može da me zanima, kakve ona odgovore daje dvosmislene i kako daje prostora, iz njenog odgovora uvek može da se tumači kome kako odgovara - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

