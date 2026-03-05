Izdao je Aneli, odabrao stranu, ispao je MIŠ, a hvalio se poklonima sa njom! Anđelo napokon raskrinkan, okrenuo leđa Ahmićki kad joj je najteže! (VIDEO)

Došlo njihovih pet minuta da raskrinkaju Rankovića!

Sledeće pitanje stiglo je za Anđela Rankovića.

- Da li ti nedostaje Aneli da sedi pored tebe dok su emisije - glasilo je pitanje.

- Da, zato sam rekla da mi je krivo zbog celog druženja Maje, Aneli i mene, bilo je lepo dok smo pričali i zezali se - rekao je Anđelo.

- Nije se ništa promenilo, tako je, samo je promenjeno mesto, naš odnos je isti - rekla je Aneli.

- Smatram da je baš izdao Aneli, kad je trebalo da bira odabrao je stranu, bio je nefer i nepošten, ona se nalazi u delikatnoj situaciji, on je danas birao Jakšićku, onda je pokazao dozu sažaljenja prema Aneli, ona njega tu štiti, on je nefer, on skače i brani Jakšićku, a za Aneli nije skakao. Njoj ne treba sažaljenje nego neko sa kim je provodila vreme. Ovaj mravojed iz ćoška je razvio emocije prema njoj, ali nije imao hrabrosti, on je miš kad je ova žena u pitanju, hvalio se poklonima - rekla je Kačavenda.

- Nema šanse da je Anđelo razvio emocije prema Aneli, niti je smatra drugaricom. Ima logike da mu se sviđa Jakšićka, jer je brani od Luke, a nikad nije skočio za Aneli - rekao je Ivan.

- Njemu su klimakterične 45+ kategorija, ja sam zaboravila - dodala je Kačavenda.

- Njihovo prijateljstvo je smešno, Ivan i Mića kakvi god da su nikad neće sedeti sa Asminom, dok su dobri sa Aneli, kao što si ti danas sa njim, neka vam na torti prijateljstva dođe tvoja slika sa Asminom - rekao je Luka.

- Opet si pokazao nepoštovanje prema devojci - rekao je Anđelo.

- Ja sam mu dozvolila da komentariše - rekla je Anita.

- Ti oblačiš majicu kad ti stigne, onda je ovde ne braniš, a sedneš na klupicu sa Asminom, treba da ispoštuješ, nisi fer prema njoj. Aneli bi za Miću i tebe bila uvek tu, a ti sediš sa Asminom, a Asmin skače kad neko uvredi Maju, štiti je životom - rekao je Luka.

- Žao mi je što niste dobijali podršku sa Aneli - rekao je Anđelo.

- Meni je žao, ja bih voleo da je izvedeš na pravi put. Možda više volim Anitu pa hoću da pokažem kakav si ti - reao je Luka.

- Ložiš se na poklone, majice, jagodice, smradu jedan - rekao je Dača.

Autor: R.L.