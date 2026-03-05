AKTUELNO

S OPERACIONOG STOLA PRAVO KOD ADVOKATA! Taki Marinković spremio TUŽBE za Majine neprijatelje, pa se oglasio za Pink.rs: Nadrljali su svi oni koji su povredili moju ćerku! (FOTO)

Rešio da presavije tabak!

Radomir Marinković Taki, otac aktuelne učesnice "Elite 9", rijaliti zvezde Maje Marinković, kako je naš portal prvi pisao, imao je hitnu operaciju, gde mu je odstranjen kamen iz žučne kese. Taki je nedavno napustio bolnicu, a sveže operisan posetio je jednu advokatsku kancelariju u Beogradu.

PAPARACO! Evo kako izgleda i gde je uhvaćen Taki Marinković nakon operacije žuči, ne smiruje se! (FOTO)

Taki je fotografiju iz advokatske kancelarije objavio na društvenim mrežama, a mi smo ga tim povodom kontaktirali, kako bismo saznali protiv koga su podnete tužbe.

- Danas sam bio kod Majinog advokata, ko god se ogrešio o Maju idu tužbe, dosta je bilo! Ko god je Maju povredio, nadrljao je! Ne smem da otkrivam ništa detaljno sad, ali mogu da kažem da će svi Majini neprijatelji iz rijalitija biti tuženi - poručio je Taki za Pink.rs, a onda progovorio o svom oporavku nakon što mu je iz žučne kese odstranjen kamen.

- Sve je i bolje nego što sam mislio... Rekli su mi lekari da će sve biti dobro i da se vraćam u normalu za 40 dana - otkrio je Majin otac.

