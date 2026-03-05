Hanina majka Jelena RASPALILA ŽESTOKO! Uništila Aneli, Situ i Groficu, zbog njenih reči Ahmići će se PUŠITI! (VIDEO)

Nema više dlake na jeziku!

Tokom večerašnje emisije "Pitam za druga" u program se uživo uključila majka Hane Duvnjak, Jelena, koja je prokomentarisala sve aktuelne teme iz Bele kuće.

Ona je odmah na početku rekla da se čula sa Neriovom bakom Nadom, koja je organizovala celokupnu zakusku za njegov rođendan.

- Ja nisam u tome učestvovala, žena je stvarno poslala novac, i one balone, i sve to. Da li je Sita nešto slala ili nije, ja ne znam, nemam kontakt sa njom niti želim. Znam da Nada to želi od prvog meseca, žena je došla do tog keteringa i sve organizovala i poslala novac. 700 evra za jednog penzionera nije malo. Ona ima račune da je sve platila i poslala, to je stvarno puno novca. Ona je to od srca dala, ali ne može sad Sita to da joj oduzme, poslala je novac i za trenerku, koliko je mogla ona je odvojila. Sita je rekla da je poslala tortu, da nisu uneli. To je glupo. Žena je poslala pare i ima dokaze za sve. Ali mislim da Sita koristi priliku da tetu Nadu živcira. Pitanje je da li je ta Sitina torta uopšte poručena. Ne verujem da Sita ne bi napisala čestitku sa pozdravom za Aneli. Ja mislim da je to pokušaj da se Nada diskredituje - rekla je Jelena.

Ona je potom prokomentarisala i rasprave koje Hana i Nerio imaju u Beloj kući, kao i komentare drugih učesnika.

- Ja ih razumem. Nerio se našao između dve vatre, nije borbeni tip, ali hiljadu muškaraca je bilo u toj situaciji, da se mama ne slaže, ali on nije mamin dečak, ima ženu, ima ćerku, ona je trebalo to da prihvati zbog njegove sreće. Ona je napravila veliku tenziju između njih. Svi optužuju Hanu, Nerio je nesnađen, ja njega razumem, nije mu lako, a razumem i nju jer ona želi da je on brani. Onda ga osuđuju što je brani, izdaje majku i Nerio ne može ni na jednu stranu da izvuče pozitivnu ulogu, nije se rodio ko bi obema strana ugodio i on je u nezgodnoj situaciji. Drugi nabijaju Neriju grižu savesti, ona sad misli da će on otići kod Site, da će ostaviti nju i Ariju. To je pritisak koji ljudi prave razdor. Asmin prvi napada Hanu, a sam je rekao da nije pričao sa svojim roditeljima zbog Aneli, a onda osuđuje Neria što ne priča sa majkom. Ne može osuđivati njega koji ima 22. godine - rekla je Jelena.

Hanina majka je potom prokomentarisala i žestoke reči Aneli Ahmić, koja se zadnjih nekoliko dana žestoko svađa sa Hanom i Neriom.

- Da mene naziva nekim imenima, razumem oni su u rijalitiju, ali ona je o sebi sve pokazala, da mene i moje dete neko naziva tako, mi se ne poznajemo kad se sretnemo. Nije joj trebala pretnja: "Sve ću vas pobiti", pitaću je da li je mislila i na Ariju? Sve ja razumem, prva je kukala, ali kako može tako da preti... To je grozno, katastrofa, šta treba da se okrećem putem, da se plašim... Znamo da je jedan momak zbog njenih gluposti ispaštao u životu, sad treba ja da se okrećem zbog nje po putu, to su ozbiljne stvari - istakla je Jelena.

Hanina majka je potom prokomentarisala i to što Aneli nije želela da dođe kod Nerija na rođendan.

- Ona glumi žrtvu, a Nerio je sam izjavio da su svi pozvani na rođendan. Ona glumi ne znam šta, mogla je da mu dođe na rođendan, mogla je, a ne da stoji tamo i plače. Nije Hana bila u familiji kad su oni imali razdore - rekla je ona.

Ona je potom prokomentarisala i navode Grofice da je Hana imala odnose sa nepoznatim muškarcem dok je bila pred kraj trudnoće.

- Ona je rekla da je videla neku žensku na nekom snimku da se s*ksa, aludirala je na Hanu, ali u osmom mesecu trudnoće će svaki ginekolog zabraniti s*ks. Samo lupaju gluposti, ona je ležala u krevetu pred kraj trudnoće, bila sve vreme sa Nerijom, to su debilne gluposti. Dobro nije rekla da Arija nije Neriova, da je podmetnuta nekom drugom. Hana bi trebalo da ima 50 godina da bi stigla da uradi sve to što joj oni spočitavaju - istakla je Jelena, a onda prokomentarisala to što je Nerio izjavio da će se papirološki odreći svoje majke Site:

- On ne misli da će se odreći svoje majke, nego tih njenih postupaka i toga što radi, da ona spusti loptu i da kaže: "Neću ti uzeti dete, neću zabraniti da se vakciniše", ne možeš to raditi ljudima, glumi zarad njegove sreće. Ona je njega prozvala psihički nestabilnim.

Jelena je zatim užasnuto komentarisala Boru Santanu.

- On je video njihovu devojčicu od dve godine i sedam meseci, da to kaže, to je prebolesno - istakla je Jelena, Hanina majka.

Autor: R.L.