I Teodori je IZLOMIO STO! Mama Džehva urnisala Anđela i njegovu majku: Ona ne radi ništa, sedi kući, dolazi joj bata! Otkrila da ga je još u prvoj sezoni provalila da VOLI STARIJE GOSPOĐE!

Goca reže jezikom kao mačem.

Goca Džehverović večeras je gostovala u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji, a ovom prilikom isprozivala je svog bivšeg zeta Anđela Rankovića, te se prisetila svih njegovih ljubavnih izbora.

- Oni koji vole Anđela ima da kažu, šta hoće ova babetina. Ja sam slušala jedan razgovor, da je on govorio da voli te matore, milf, ja sam u prvoj sezoni slušala taj razgovor. Ništa mi to nije čudno sa Kačavendom, nisam se šokirala. On je mačo men, on sve može. On se uživeo u ulogu Kristijana Greja, lepo je Matora pričala za one igračkice u stanu što je imao, verujem da su njegove, ima predispozicija za te igre bez granica. Mogu da zamislim da je neke žene imao, koji vole tako te mlade, nabildovane, muževi im po kancelarijama, pustili stomačiće, i onda ovaj dolazi sav napucan, puca... Kačavenda ga navukla na tanak led, ona je to imala u planu. Ja Kačavendu znam kad je imala 20 godina, znam dečka sa kim je bila u Kačarevu, dolazila po klubovima, bila ribetina boli glava, namazana, prevejena, svesno se igrala sa Anđelom i navukla ga da ga razotkrije. On je bio sa Anakondom, je l' se vi sećate toga? Onda Poršelina. Kako nije imao neku finu čednu devojku, pošto je tako fin dečko... Nego sve tako neke, da se uhvati za Anakondu, pa se spominju grupnjaci, to su one pričale, ja sam tako čula - rekla je Goca.

Ona je potom ispričala detalje vezane za Anđelovu majku.

- Kad je došao jednom kod mene u stan, znaš ti šta je ona njemu rekla na telefon, nije htela da ga gleda, isprozivala ga sačuvaj bože, a on viče: "Nemoj mama, da mama, ne mama, jao mama nema". Nije htela da čuje za Teodoru. Što mu ona lepo ne nađe onda devojku. On je meni rekao da iskorišćavam ćerku, da je ona meni zlatna koka. Da sam ja za metlu i za četku. A gde njegova mama radi, nigde, sedi kući gospođa mama i čuva mamu svoju i dolazi joj bata. Ja Aniti sve verujem, on nju nikad nije voleo, samo ju je iskoristio da dođe do prvog mesta, ali mu je izmaklo. Nikad je nije voleo, ja to garantujem. Šta je radio Sandri Rešić, ona je isto fina devojka. Svake sezone gledam istu priču. On je nije ni pogledao kao smrdljiv sir. Vidiš šta je sve terao Anitu, šta je tražio od nje, ona se frapirala. Njoj kad je došao Anđelo, vau, bivši dečko Teodore Džehverović, to mu je jedina titula.

Ona je prokomentarisala i njegov odnos sa Aneli Ahmić, te je istakla da je Aneli baš po njegovim standardima, ali da mu mama ni nju ne bi dozvolila.

- Po maminom standardu ne, ali po njenom standardu da, to je taj fazan, Aneli je fatalna ženska, on bi to par puta, da se pokaže, da se priča. Videli smo da je na ostrvu sa Anitom plakao šta će ujka da mu kaže. Ja sam Teodori rekla da on nije za nju, dečko nema ni početak ni kraj. On je i Teodori izlomio sto, sve joj polomio kad su živeli zajedno - zaključila je Džehva.

