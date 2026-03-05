Stabilni su, drže se hrabro, ali ako se zaoštri, vratiće se u Srbiju: Goca Džehverović otkrila kako Sava i Adriana žive u Dubaiju! (VIDEO)

Nisu se nadali ovakvoj situaciji.

Goca Džehverović gostovala je u emisiji "Pitam za druga", te je otkrila šta se dešava sa njenim sinom Savom koji sa porodicom živi u Dubaiju, u kom je trenutno ratno stanje.

- Čujemo se svaki dan, tri, četiri puta u toku dana, rat ko rat, nikom nije dobro doneo i nije nikome dobro. To se desilo, oni gađaju te američke ambasade, ne znam ko je koga pogodio, nije prijatno. Ali kod Save je situacija bezbedna, neće da gađaju civile. Nema straha, jesu malo ljudi zabrinuti, ali ja pokušavam da idem na neku šalu, na neku foru, da se prisetimo kako je bilo kod nas bombardovanje, Tea je tad bila mala. U nekim ključnim momentima, ja sam veoma jaka, nema straha, panike, pogrešnih poteza, tada sam smirena i temeljna. Tea je tad bila mala, ljudi su izlazili po podrumima, ja sam to svela da tako mora, bili smo svi zajedno kod kuće. Bila sam šokirana, bila sam u Dubaiju, znam kakav je grad, ne može čovek da poveruje da se to desilo. On je rizikovao kad je krenuo u Dubai, uložio je sav novac koji je imao u taj njihov projekat, oni idu na bazen, na igralište, kreću se. Ima ljudi koji su u panici, a oni su dosta stabilni, drže se hrabro, ako bude se zaoštrilo, rekla sam im nek se vrate u Srbiju i to je to - rekla je Goca.

Autor: R.L.