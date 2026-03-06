AKTUELNO

Domaći

Ovaj svinjoglavi istripovao da je neko mu*o: Milena obrisala patos s Alibabom, on udario nikad niže: Ti i tvoj muž ste LAŽNI MAFIJAŠI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi dala svoj sud o odnosu Milene Kačavende i Janjuša.

pročitajte još

Šok! Luka tražio od Anite zagrljaj, ona ga oduvala (VIDEO)

- Janjuša nervira Kačavenda, to je očigledno. Neko ko prihvati njegovo zezanje, samo pokazuje da Mileni nisu ni bili iskreni odnosi, to Vanja treba da zna. Kod njih nema prebacivanja nego simpatičnih psovki, ali vidi se da nema među njima gnev i ljutnja. Milena Kačavenda ima emociju prema Janjušu, ali kod Janjuša vidim da nije ravnodušan - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona kada ustane, bira između Filipa i Janjuša, bira Janjuša...Što se njega tiče, pre tri ili četiri dana, on je rekao: "umesto lepo da mi se izviniš, da možemo lepo da se družimo", ja njemu da se izvinim, a čovek ne može da me smisli - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

S OPERACIONOG STOLA PRAVO KOD ADVOKATA! Taki Marinković spremio TUŽBE za Majine neprijatelje, pa se oglasio za Pink.rs: Nadrljali su svi oni koji su p

- Svima je jasno da to nije drugarstvo. Skačeš, svađaš se sat vremena - rekla je Matora.

- Ja se ne svađam, ne dobacujem mu i ne diram ga, dokle god on bude potencirao, ja ću - rekla je Kačavenda.

- Ja sam osetio to, pa sam se sklanjao od toga - skočio je Janjuš.

pročitajte još

OBE IMAJU... Hit objava Mustafe Drurdžića, otkrio sličnost između Mevlide i Site, komentari pljušte (FOTO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ispada da Janjuš nešto zna - rekla je Matora.

- Vrlo je teško ostati imun na njegove zaj*bancije, ja ga dobro poznajem, nisam ja budala nimalo - rekla je Milena.

pročitajte još

Hit! Vanju blam da komentariše Kačavendu i Janjuša, on joj se pravda (VIDEO)

- Ono u utorak nije za nju, nije njen stil...Ti si komentarisala ljude šta oblače, pogotovo sirotinju koja možda nema da kupi, tu si mi pala u očima. Prvo, ona je meni priznala da je zaljubljena u Janjuša - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je laž, nisam priznala ništa! Lažovčina, a kada vratite klip, pogledajte šta mi je pričao za šankom, ovaj čovek je dupljak

- Zaljubljena je u Janjuša, on je imao neku emociju prema njoj na početku, ne znam da li je bila ljubavna, poštuje njene sinove. Nije hteo da te je*e ovde iz poštovanja prema tvojoj porodici - rekao je Asmin.

pročitajte još

Ne zna se ko pije, a ko plaća! Janjuš i Kačavenda u borbi oko emocija, ona se popela na sto i zaurlala na njega i Anđela: Šta je care, šta je problem?

- Sad ću ja vama da je*em ceo spisak. Ti si krenuo sa mnom da se zaj*bavaš - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si jedna trandža, izgledaš kao muškarac - rekao je Asmin.

- Ti si jedno go*no najobičnije, ti smrade, s vama sam završila - rekla je Milena.

pročitajte još

Luka i Aneli i dalje petljaju?! Bebica ubeđen da se žar nije ugasio, misli da se nešto između njih dvoje dešava (VIDEO)

- Ti si kopija Kristijana Golubovića, on je original, ti si fejk, ti si za mene ku*ac na biciklu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možda bi voleo ti...Ovaj skraćeni rijaliti pi*kopaćenik, ovaj se ubacio u crtani film da je on neko mu*o u rijalitiju. Mnogo su jače njuške ovde zabole, ne pali se svinjogojstvo, da mi dižeš te obrve blameru jedan, smeće jedno - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Niko ne vidi šta on radi: Luka otkrio da li bi išao sa Aneli u hotel, kao što su Đukić i Teodora, pa udario na Anđela: Rekao je da sam bio ucenjen, ne

- Ja sam na Mileninoj strani, svima je bila dobra, a sada odjednom im je loša, ma pazi molim te. Svima ću sve da pričam...Istina, plaši se da kaži Asminu šta misli, sa mnom je u sukobu od kada je Asmin rekao da neće da me brani. Janjuše, tvoje vreme je prošlo...Jeste, kupio je vozačku dozvolu, rekao mi je i gde je kupio - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je muškarac koji je pokazao jako veliko nepoštovanje prema Kačavendi, ova žena je tebe branila. Rekao je da mu pop*ši, da se oblači kao prostitutka, do juče je hvalio. Kada je pričao istinu, tada ili sada?! Veliko poštovanje mu je ukazala ovde - rekla je Maja.

pročitajte još

Šok! Demantovala, pa povukla: Kačavenda otkrila kakva je zapravo priroda priče Vanje i Đukića (VIDEO)

- Možemo da rešavamo pi*do jedna, šta ćeš ti da rešavaš?! Je l' debeli punoglavac?! Šta ćeš ti da radiš lažni mafijašu u rijalitiju - skočila je Kačavenda.

- Ti i tvoj muž ste lažni mafijaši - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kači bubicu i ulazi u vece, kaže da je u pušionici bila lažna frka da bi ishajpovao radio, a onda me je molio da idem kod Dače i da objasnim Dači - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nasilno je sve, Đedović vas je spojio: Ivan zapušio usta dušmanima i stao uz Kačavendu, Matora obrisala patos s učesnicima koji je provlače: Ona mi je

Zadruga

Malo patetike za sve iz publike: Miljana obrisala patos s Aneli i Asminom, Anita prekorila Durdžića, on izvređao Tamaru: Debeli slon, je*em joj mater!

Zadruga

Za mene si Aladin, sitan i gradski lopovčić: Teodora obrisala patos s Lukom, Sara otkrila da je Maja BLOKIRALA zbog Janjuša (VIDEO)

Zadruga

Nove teorije se nižu! Uroš nikad niže udario po Ša, učesnici smatraju da Miona plače od besa i pokajanja prema Stanislavu (VIDEO)

Zadruga

Misle da mu je ovo karma za sve! Učesnici ismejali Bebičino stanje zbog Teodore, uvideli da je Delićeva NIKAD SREĆNIJA: Daje mu na kašičiću, samo onol

Domaći

Ona je neurotična, opsesivno-kompulzivna, nezadovoljna i nesrećna: Raško Mladenović NIKAD ŽEŠĆE udario po Anđeli Đuričić, Filip Reljić dao svoj sud o