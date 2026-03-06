Ovaj svinjoglavi istripovao da je neko mu*o: Milena obrisala patos s Alibabom, on udario nikad niže: Ti i tvoj muž ste LAŽNI MAFIJAŠI (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi dala svoj sud o odnosu Milene Kačavende i Janjuša.

- Janjuša nervira Kačavenda, to je očigledno. Neko ko prihvati njegovo zezanje, samo pokazuje da Mileni nisu ni bili iskreni odnosi, to Vanja treba da zna. Kod njih nema prebacivanja nego simpatičnih psovki, ali vidi se da nema među njima gnev i ljutnja. Milena Kačavenda ima emociju prema Janjušu, ali kod Janjuša vidim da nije ravnodušan - rekla je Matora.

- Ona kada ustane, bira između Filipa i Janjuša, bira Janjuša...Što se njega tiče, pre tri ili četiri dana, on je rekao: "umesto lepo da mi se izviniš, da možemo lepo da se družimo", ja njemu da se izvinim, a čovek ne može da me smisli - rekla je Kačavenda.

- Svima je jasno da to nije drugarstvo. Skačeš, svađaš se sat vremena - rekla je Matora.

- Ja se ne svađam, ne dobacujem mu i ne diram ga, dokle god on bude potencirao, ja ću - rekla je Kačavenda.

- Ja sam osetio to, pa sam se sklanjao od toga - skočio je Janjuš.

- Ispada da Janjuš nešto zna - rekla je Matora.

- Vrlo je teško ostati imun na njegove zaj*bancije, ja ga dobro poznajem, nisam ja budala nimalo - rekla je Milena.

- Ono u utorak nije za nju, nije njen stil...Ti si komentarisala ljude šta oblače, pogotovo sirotinju koja možda nema da kupi, tu si mi pala u očima. Prvo, ona je meni priznala da je zaljubljena u Janjuša - rekao je Asmin.

- Ovo je laž, nisam priznala ništa! Lažovčina, a kada vratite klip, pogledajte šta mi je pričao za šankom, ovaj čovek je dupljak

- Zaljubljena je u Janjuša, on je imao neku emociju prema njoj na početku, ne znam da li je bila ljubavna, poštuje njene sinove. Nije hteo da te je*e ovde iz poštovanja prema tvojoj porodici - rekao je Asmin.

- Sad ću ja vama da je*em ceo spisak. Ti si krenuo sa mnom da se zaj*bavaš - rekla je Kačavenda.

- Ti si jedna trandža, izgledaš kao muškarac - rekao je Asmin.

- Ti si jedno go*no najobičnije, ti smrade, s vama sam završila - rekla je Milena.

- Ti si kopija Kristijana Golubovića, on je original, ti si fejk, ti si za mene ku*ac na biciklu - rekao je Asmin.

- Možda bi voleo ti...Ovaj skraćeni rijaliti pi*kopaćenik, ovaj se ubacio u crtani film da je on neko mu*o u rijalitiju. Mnogo su jače njuške ovde zabole, ne pali se svinjogojstvo, da mi dižeš te obrve blameru jedan, smeće jedno - rekla je Kačavenda.

- Ja sam na Mileninoj strani, svima je bila dobra, a sada odjednom im je loša, ma pazi molim te. Svima ću sve da pričam...Istina, plaši se da kaži Asminu šta misli, sa mnom je u sukobu od kada je Asmin rekao da neće da me brani. Janjuše, tvoje vreme je prošlo...Jeste, kupio je vozačku dozvolu, rekao mi je i gde je kupio - rekla je Maja.

- Asmin je muškarac koji je pokazao jako veliko nepoštovanje prema Kačavendi, ova žena je tebe branila. Rekao je da mu pop*ši, da se oblači kao prostitutka, do juče je hvalio. Kada je pričao istinu, tada ili sada?! Veliko poštovanje mu je ukazala ovde - rekla je Maja.

- Možemo da rešavamo pi*do jedna, šta ćeš ti da rešavaš?! Je l' debeli punoglavac?! Šta ćeš ti da radiš lažni mafijašu u rijalitiju - skočila je Kačavenda.

- Ti i tvoj muž ste lažni mafijaši - rekao je Asmin.

- Kači bubicu i ulazi u vece, kaže da je u pušionici bila lažna frka da bi ishajpovao radio, a onda me je molio da idem kod Dače i da objasnim Dači - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić