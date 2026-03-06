Obezbeđenje uletelo u kuću! Asmin krenuo na Daču, ori se cela Bela kuća (VIDEO)

Karambol!

Asmin Durdžić skočio je na Daču Virijevića koji je sve vreme vikao, te se tako zaleteo na njega, a obezbeđenje je uletelo u Belu kuću.

- Šta dižeš ti ton na mene majmune mali - poleteo je Asmin.

- Evo sada si galamio na mene, mene neće. Hoće da me utiša ovde, ja njega ne ponižavam - rekao je Dača.

- On misli da ga drugi ponižavaju, a on se sam ponižava u ovom odnosu sa Majom - rekao je Terza.

- Svi ovde rade sve zarad rijalitija, mi smo svi ovde došli kao rijaliti učesnici. On jeste sam rekao da je prva tema, ali čega?! Tema blama. Za mene znaju da se sprdam i zaj*bavam, ja bih oči vadila da sam zaljubljena, misliš da bih dopustila da mom frajeru priđe neka druga - rekla je Maja.

- Što se tiče klipa, čudno je da Maja to pita, jer je Asmin pričao da mu je Stanija zamerala kada je hteo da vidi Majine slike. Maja je to proveravala, znali su da će da uđu u rijaliti i htela je nešto. Kad te neko ne zanima, šta ulaziš na lažni profil?! Isto tako, što Asmin blokira nekoga ko ga ne zanima?! On je mene napao da bi se pokazao ispred Maje, kada dođe da se dere, on gleda gore jer zna da greši - rekao je Dača.

- Evo od sada ko me bude ponižavao, ja ću baciti sve stvari - rekao je Asmin.

- Ovo što on radi je da bi stekao autoritet, a tako se to ne radi - rekao je Dača.

- Autoritet se ne nameće, autoritet su kodeksi - rekla je Maja.

- Naravno da gledaoci imaju prava da misle da je hir, jer on želi po svaku cenu da bude s Majom. Pošto

Autor: Nikola Žugić