Menja boje poput semafora! Bebica guta knedle dok gleda Đukića i Teodoru u hotelu, sledi haos?! (VIDEO)

Ovo su svi čekali!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kompilaciju Teodorinog i Filipovog odlaska u hotel, koji su dobili kao nagradu za odrađen zadatak "sudbinske lisice".

Nenad Macanović Bebica pažljivo je posmatrao ovaj video snimak, tačnije, ovu kompilaciju, te je tako slušao Teodorine reči u razgovoru sa reporterkom.

Pored Bebice, učesnici su isto tako pažljivo gledali ovaj snimak, dok je Ivan Marinković obukao majicu na kojoj je pisalo: "Izdrži legendo".

Nakon što su ušli u hotel, prikazane su im scene pre početka "Igre istine", a Bebica je sve vreme pažljivo posmatrao i osluškivao sve što su pričali i pratio je njihove reakcije.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić