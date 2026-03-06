AKTUELNO

Domaći

Menja boje poput semafora! Bebica guta knedle dok gleda Đukića i Teodoru u hotelu, sledi haos?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo su svi čekali!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kompilaciju Teodorinog i Filipovog odlaska u hotel, koji su dobili kao nagradu za odrađen zadatak "sudbinske lisice".

Foto: TV Pink Printscreen

Nenad Macanović Bebica pažljivo je posmatrao ovaj video snimak, tačnije, ovu kompilaciju, te je tako slušao Teodorine reči u razgovoru sa reporterkom.

Foto: TV Pink Printscreen

Pored Bebice, učesnici su isto tako pažljivo gledali ovaj snimak, dok je Ivan Marinković obukao majicu na kojoj je pisalo: "Izdrži legendo".

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što su ušli u hotel, prikazane su im scene pre početka "Igre istine", a Bebica je sve vreme pažljivo posmatrao i osluškivao sve što su pričali i pratio je njihove reakcije.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

