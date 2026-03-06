AKTUELNO

Domaći

Nemoć izbija iz nje! Asmin nastavlja da demolira Kačavendu: Pedofilko, šalješ si*e momku od 16 godina, dahtala si i... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Janjušu, kako bi prokomentarisao sukob Kačavende i Asmina.

- Mene je blam da komentarišem ovaj blam. Evo neka se ne ljute ljudi, ja ovo ne želim da pričam - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' on tvrdi da ima o meni nešto?! Ja tvrdim da im ovo, ne pljujem nikoga i to je to - rekla je Kačavenda.

- Pedofilko, šalješ si*e momku od 16 godina koji živi u Beču, pa si dahtala i govorila: "gurni mi ga do kraja", nemoj ja da te gazim, bolje me se mani - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

